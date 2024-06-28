不只有豆漿！ 夏日運動最佳無糖飲品TOP 3 清爽暢飲無負擔

文／徐暘甯

夏天來了，好想擁有緊實、零贅肉的身材呀！現代人的健康意識越來越高，養生和健身風潮也逐漸興盛，想要維持良好體態，除了養成固定運動習慣之外，適當的飲食控制也很重要！你是不是很容易在運動後放肆大吃大喝，認爲自己已經消耗了熱量，可以放心吃喝沒問題？每當看到路上琳瑯滿目的手搖店，總是忍不住隨手來一杯，一口接一口灌下，小心減重不成反倒攝取更多精製糖與卡路里，得不償失。健身飲品除了富含蛋白質的無糖豆漿之外，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點3種適合運動後飲用的無糖飲料，飆完汗痛快暢飲，既能清爽消暑也不怕造成過多健康負擔，聲量前三名寶座是由哪些飲品奪得呢？一起來看看！

無糖茶

聲量第一名是無糖茶，努力健身、跑步、打球之後總是大汗淋漓，汗腺像水龍頭一樣被打開，口乾舌燥、流失許多水分時，就需要可以馬上解渴又不造成身體負擔的飲料。對健康好處多多的無糖茶累積1824筆網路聲量，成為網友們的新寵首選，清爽口感讓人感覺身心舒暢，大口灌下享受撲鼻而來的新清茶香，以及流淌過喉嚨散發出的回甘尾韻，就算不加糖也很可以！

富含兒茶素、能提高循環代謝的無糖綠茶受到最多網友推薦，「打完球都會買一罐喝，最近小七還有大容量版本的新鮮屋」、「運動後喝綠茶可以促進新陳代謝」、「自從知道綠茶可以減少體脂，打球之前都會先去買，而且一定要大罐的」、「兒茶素對身體很好！！」。無糖綠茶不僅有助於燃燒脂肪，對維持體重有幫助，還能降低膽固醇、穩定血糖和促進消化，不管是運動後暢飲或是日常飲用都非常適合。

▲清新的無糖茶是許多網友運動爆汗後的熱門解渴選擇。

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黑咖啡

許多上班族習慣用一杯黑咖啡開啟昏昏欲睡的早晨，讓烘焙香氣喚醒大腦，在網路上的討論熱度一直都居高不下，以1658筆網路聲量登上網友運動前後最愛的無糖飲品No.2。但你知道運動前來杯咖啡可以提升運動表現，讓減脂效果事倍功半嗎？研究證實，訓練前30分鐘至一小時攝取適量咖啡因，可以消耗更多卡路里、幫助燃燒脂肪達成減重效果，一舉兩得呀！

咖啡因對於運動方面的效果相當多元，可以刺激中樞神經，提升運動中的瞬間爆發力與負荷能力，也能刺激大腦提高專注力，讓你運動時更有活力、更持久也比較不容易覺得疲累。除此之外，咖啡因還有鎮痛功能，幫助降低運動後的肌肉酸痛感。值得注意的是，每個人對咖啡因的身體反應不同，像是有腸胃較敏感的網友就表示，「每次喝咖啡都會拉肚子」、「不管黑咖啡或拿鐵都是每喝必有感！」，建議大家飲用前一定要好好評估自己的健康狀況，以免提高運動效能不成，反倒造成身體不適喔！

▲運動前適量攝取咖啡因，有助於促進新陳代謝。

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時常被網友熱議的紅豆水、黑豆水及薏仁水，深受養生族群的青睞，也被許多愛美人士當作消水腫神器，大讚「紅豆水真的很有效」、「之前看新聞說梁詠琪都喝黑豆水養生，我也跟著每天早上喝一杯」！以中醫觀點而言，黑豆、紅豆、薏仁都有排水功效，還擁有花青素、植物性蛋白質、維生素E、植物性鐵質、鎂、鉀和膳食纖維等多種礦物質與維生素，營養價值無庸置疑。不少健身族更經常在運動後補充無添加糖的紅豆水、黑豆水或薏仁水，希望能一邊補充水分，一邊養顏美容，它們的網路聲量達602筆。

不過，這三種飲品各有不同的適合族群，例如黑豆水可以去濕氣、幫助排除體內過多的鈉，但不適合腎臟疾病患者飲用，以免造成腎臟負擔；補血養氣還能抗氧化的紅豆水，因富含鉀離子和磷離子，同樣不適合腎臟病患；可以促進新陳代謝、亮白膚色的薏仁水，則因屬性寒涼，不適合體質偏涼或生理期期間的女性。體質虛弱、敏感的人，記得先請教醫師，確認不會對健康造成影響後再選用。

▲紅豆水被不少愛美族群當成「消水腫聖品」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年5月9日至2024年5月7日。



