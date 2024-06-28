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住院者驗出沙門氏桿菌 遠雄鴻屋咖哩業者送辦

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
遠雄鴻屋咖哩爆疑似食物中毒事件，已有11人不適就醫。圖／新北衛生局提供
遠雄鴻屋咖哩爆疑似食物中毒事件，已有11人不適就醫。圖／新北衛生局提供

汐止遠雄廣場鴻屋咖哩爆發疑似食品中毒案，已有11人不適就醫。新北衛生局昨公布檢驗結果，在豬排咖哩蛋包飯、2名就醫住院患者糞便都檢出沙門氏桿菌，業者將依涉食安法第49條移送檢調偵辦。目前該店仍在停業中，業者得知將被移送檢調後連連嘆氣，「我也第一次遇到，不知道怎麼辦。」

新北市衛生局6月19日、22日陸續接獲通報，有民眾17日晚前往遠雄廣場的鴻屋咖哩用餐後，陸續出現腹瀉、嘔吐等不適症狀。昨又增1人通報，累積已有11人就醫。

衛生局說，通報疑似食物中毒民眾，分別吃過咖哩及蛋包飯，檢驗結果，豬排咖哩蛋包飯沙門氏桿菌呈陽性，就醫住院個案有2人糞便也檢出沙門氏桿菌，另外3件環境檢體陰性，還有8件人體檢體在疾管署檢驗中。

衛生局說，因食物檢體、住院個案皆檢出沙門氏桿菌，依食品安全衛生管理法第49條將業者移送檢調偵辦，且業者目前尚未提出改善報告，該店仍持續停業中。

衛生局 食物中毒

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