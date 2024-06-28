小林紅麴傷腎案 逾30人提團訟

日本製藥大廠小林製藥爆發紅麴嚴重食安危機，許多人吃了相關保健食品後腎功能受損，甚至有5人死亡。台灣也因輸入相同原料受波及，有消費者陸續出腎功能不良反應，台灣消費者保護協會說，已有30多人委託提起團體訴訟，將視個案先向台灣的業者提出30萬至50萬元求償。

台灣消保會表示，台灣有2家業者進口小林製藥原料製成保健食品，消費者食用後也陸續出現不良反應，截至6月14日，食藥署已接獲通報逾68例。

鄭姓消費者說，因膽固醇高，上網購買大某生技業者的紅麴保健食品養身，2022年6月起每晚吃1粒，去年8月前腎功能檢查都還正常，後來發現腎絲球過濾率低於正常值，去年12月看到小林製藥相關報導才停止服用，向業者反映，對方僅退回2年來購買的費用。

陳姓消費者也說，丈夫去年開始吃紅麴保健食品，12月起覺得容易疲倦、關節疼痛，就醫診斷為慢性腎臟病第三期，看到新聞報導才停止吃，很擔心丈夫會因腎臟病須洗腎。

台灣消保會執行長徐邦瀚表示，消保法規定損害賠償從1到5倍，如果購買數百元至上千元保健食品，最高5倍賠償也才幾千元，根本不夠洗腎或腎臟醫療費用，協會將視個案身體受損狀況，訂出30萬元到50萬元求償金額。