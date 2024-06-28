觀察站／把樹當汙染源在管 匪夷所思

環境部近日公告十五種不建議種植的樹種清單，理由是會釋放大量的異戊二烯，恐影響空品，然而公告之前既沒和相關部會討論，也未作任何試驗，單憑文獻回顧，就做出「好樹、壞樹」的結論，更遑論該文獻回顧結論未提到這十五種樹會造成空汙，環境部的「超譯」，把樹木當成汙染源管理的環工思維，也難怪二○五○淨零排放難達標。

種樹好處多，也是減碳最簡單的方法，目前各國的淨零策略中，多數都加入種樹綠化計畫。環境部從環保署時代，也多次發布新聞稿，鼓勵企業、民間多種樹。

諷刺的是，環境部此次列出的十五種不建議樹種清單中，不僅清一色是台灣原生種，其中如水黃皮，更曾被環境部前身的環保署列為有助於提升工業區空氣品質的「適當樹種」，甚至特別強調臭氧含量較高的工廠可選種，如今卻成為會製造臭氧的不建議樹種，昨是今非，令人匪夷所思。

環境部稱是委託學者從國際文獻彙整出的樹種，印證環境部未做任何實際調查就妄下定論，也未和農業部、林保署、地方政府做任何徵詢、討論，就貿然發出公文，事後又推託是「建議」非「強制」，試問當環境部都建議了，難道各機關還能不配合嗎，決策不嚴謹、事後不負責的態度，難怪林業界炸鍋。

環境部去年八月才剛升格，腦袋卻沒有跟著升格，依舊停留在過去環保署的思維，用環境工程思維來從事環境生態，用管制土壤重金屬、汙染源的方式看待對環境有正面效益的事物，這樣的環境部要負責國內減碳業務，令人憂心。