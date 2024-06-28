聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／把樹當汙染源在管 匪夷所思

聯合報／ 記者邱瓊玉
環境部日前公布15樹種高異戊二烯排放率，建議避免選擇。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
環境部日前公布15樹種高異戊二烯排放率，建議避免選擇。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

環境部近日公告十五種不建議種植的樹種清單，理由是會釋放大量的異戊二烯，恐影響空品，然而公告之前既沒和相關部會討論，也未作任何試驗，單憑文獻回顧，就做出「好樹、壞樹」的結論，更遑論該文獻回顧結論未提到這十五種樹會造成空汙，環境部的「超譯」，把樹木當成汙染源管理的環工思維，也難怪二○五○淨零排放難達標。

種樹好處多，也是減碳最簡單的方法，目前各國的淨零策略中，多數都加入種樹綠化計畫。環境部從環保署時代，也多次發布新聞稿，鼓勵企業、民間多種樹。

諷刺的是，環境部此次列出的十五種不建議樹種清單中，不僅清一色是台灣原生種，其中如水黃皮，更曾被環境部前身的環保署列為有助於提升工業區空氣品質的「適當樹種」，甚至特別強調臭氧含量較高的工廠可選種，如今卻成為會製造臭氧的不建議樹種，昨是今非，令人匪夷所思。

環境部稱是委託學者從國際文獻彙整出的樹種，印證環境部未做任何實際調查就妄下定論，也未和農業部、林保署、地方政府做任何徵詢、討論，就貿然發出公文，事後又推託是「建議」非「強制」，試問當環境部都建議了，難道各機關還能不配合嗎，決策不嚴謹、事後不負責的態度，難怪林業界炸鍋。

環境部去年八月才剛升格，腦袋卻沒有跟著升格，依舊停留在過去環保署的思維，用環境工程思維來從事環境生態，用管制土壤重金屬、汙染源的方式看待對環境有正面效益的事物，這樣的環境部要負責國內減碳業務，令人憂心。

減碳 環境部 空氣品質

延伸閱讀

環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

公告15種「空汙」樹種惹議 環境部：未禁止種植、近期將開會研議

環境部公告種肖楠會導致空汙 南投林農傻眼：這是啥米政府？

環境部公告15種「空汙」樹種 林業界炸鍋批本末倒置

相關新聞

環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品...

公告15種「空汙」樹種惹議 環境部：未禁止種植、近期將開會研議

環境部25日公告15種樹種在天熱時釋放出的「異戊乙烯」，屬於臭氧前驅物質，恐導致空汙加劇，建議不要選用 ，其中不乏普遍種...

汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

汐止遠雄廣場鴻屋咖哩疑似食品中毒案，今日再增1人通報，18日用餐後出現腹瀉不適就醫，目前累積11人就醫，1人仍輕症住院中...

行事曆畫起來 明年連假共6個 春節假期最長9日

人事總處今天公布2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，明年3天以上的連續假期共有6個，分別為農曆春節假期...

雨區再擴大！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，屏東縣有局部大雨或豪雨，南投、台南、高雄地區及台中、雲林...

「都是原生樹種」 林試所批環境部武斷

環境部公告十五種不建議種植的樹種清單，稱依據來自成大測量及空間資訊學系教授吳治達文獻回顧的內容，不過吳治達強調，提供資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。