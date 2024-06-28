「都是原生樹種」 林試所批環境部武斷

環境部公告十五種不建議種植的樹種清單，稱依據來自成大測量及空間資訊學系教授吳治達文獻回顧的內容，不過吳治達強調，提供資料中未提到種樹會造成空汙或危害健康，更沒有要求移除已存在的樹木；農業部林試所則認為，是否適合種植應從樹種的生態多樣性等來綜合評估，而非僅以單一原因來判斷。

吳治達解釋，環境部當時以計畫徵求研析揮發性有機化合物（ＶＯＣ）來源，來源之一是異戊二烯，部分從植物排放，團隊透過卅三篇學術報告釐清，列出「四十五種相對低排放」、「十五種相對排放率較高」，及「五種文獻有提到會排放、但沒說明詳細排放率的本土樹種」。

吳治達強調，團隊是建議未來種植時參考四十五種相對低排放樹種，若有特別需求要種排放高的種類，可搭配五、六種樹種混植，避免單一樹種大面積種植，減少排放，混合林也會讓生態系統更健全。

林試所長曾彥學說，學者僅整理樹種釋放異戊二烯的排放率，卻遭環境部過度解讀，如果公布的是外來種尚可接受，但這些都是原生樹種，已經本土存活上千萬年，現在一紙公文卻說不要種，是本末倒置。環境部未召集相關單位就公布樹種，太過武斷。

林試所副所長吳孟玲則認為，一種樹是否適合種植要從生態服務價值、固碳價值等來綜合評估，將持續和環境部溝通。

農業部林業及自然保育署表示，有關該研究方法與引用文獻可能尚有值得商榷之處，將再洽詢林試所與相關學者研商，提供專業科學意見並向環境部表達。林保署也強調，生態系含括眾多複雜因子，要評斷特定樹種是否適合栽植，不宜僅以單一因子作為評估指標，否則會流於如同益蟲、害蟲的簡單二分法，悖離生態學原理。