2024聚焦臺日愛護樹木「臺日樹木醫學國際研討會」登場

台灣樹木醫學學會27日在台中市豐樂公園舉辦「臺日樹木醫學國際研討會-城市樹木的安全政策及維護管理實務」老樹保護活動，全國各地負責樹木的官員、專業樹木從事人員、愛樹人士等約400人參與，希望這次活動能為台灣老樹保育開創新局。

這項研討會，由台中市政府農業局、農業部林業及自然保育署台中分署共同指導，台灣樹木醫學學會主辦。

台灣樹木醫學學會指出，樹是這一片土地最後的記憶，老樹保護已不是樹木健康與否，它的健康關係到文化傳承，是我們與上一代人間的情感連結。

為了讓台中市的老樹可以受到良好照顧，此次特別舉辦樹木醫學國際研討會，期待可以讓受保護的老樹，可以受到妥善的照顧，老樹是城市的寶，老樹會生病，也需要照顧。

臺日樹木醫學國際研討會在台中！愛護老樹與保護老樹一起來。此次研討會有來自日本22位樹木醫及國內經驗豐富的樹木專家學者，共同將實務經驗在台中市推廣，是全國首次由地方縣市政府以「臺日樹木醫學國際研討會暨城市樹木的安全政策及維護管理實務」為主題的大規模研討會。

研討會從受保護老樹合理化管理、樹木健康診斷及風險評估，課程內容豐富多元、淺顯易懂，可讓更多相關從業人員及管理單位對此議題有更具體的觀念及知識，為全市的樹木及老樹帶來更友善的生長環境。

「老樹保護、愛護，是我們希望讓更多的人可以知道的事情」台灣樹木醫學學會常務理事曾檉銳指出，台中市共有1,000餘株左右的受保護老樹，希望從台中市開始推廣愛護保護老樹，也是台灣樹木醫學學會推廣的重要目標。

曾檉銳表示，各縣市政府將面臨老樹保護的重要課題，希望透過此次研討會，增加第一線工作人員及政府管理單位的專業知識，讓更多夥伴與樹木養護者，共同維護重要的都市綠色資源。

台中市農業局副局長蔡勇勝說，此次研討會特別邀請日本街路樹診斷協會副會長山下得男、街路樹診斷協會九州分會副分會長松本雄介、舊沖繩東南植物園樹木醫樋口純一郎及19位日本樹木醫來台。