公告15種「空汙」樹種惹議 環境部：未禁止種植、近期將開會研議

環境部25日公告15種樹種在天熱時釋放出的「異戊乙烯」，屬於臭氧前驅物質，恐導致空汙加劇，建議不要選用 ，其中不乏普遍種植的本土樹種台灣肖楠、楓香、烏心石等，引發林業界炸鍋。對此，環境部晚間發稿澄清，並無公告禁止種植相關物種，並將於近日邀集農業部林保署、林業試驗所及學界人士，共同討論適合台灣這塊土地與環境的物種，再提供兼具減碳、減汙、景觀等效益樹種給民眾參考。

環境部表示，有鑑於近年臭氧已成為主要空氣汙染物，管制臭氧必須從前驅物氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)著手，其中VOCs來源包含人為排放（工廠、車輛等）及生物源兩種。為強化臭氧管制，除積極減少人為VOCs排放外，參考國際間管理經驗，植物（生物源）產生之異戊二烯亦須加以關注。為此，環境部在去年委託國立成功大學研究團隊，釐清本土樹種異戊二烯排放潛勢，根據異戊二烯排放率，篩選15種異戊二烯排放率高的原生樹種，提供各界參考。

環境部強調，植樹是一項無悔的政策，環境部鼓勵各界廣為植樹，成大研究所提15種樹種非公告禁止種植，也不是要求砍伐，相反的，基於種植考量需求，也鼓勵進行該樹種種植。

環境部進一步說，由於植樹目的涉及減碳、環境、景觀、經濟及生物多樣性等不同面向，然為減緩環境臭氧生成，環境部建議相關單位，基於造林綠化基地的現有樹種為基礎，於新種植樹木時可挑選異戊二烯排放率較低的樹種進行植栽擴充，並採取因地制宜適地適種原則，同時應採混和林方式以促進生態平衡。如此不僅有助於改善空氣品質，還能兼顧減碳、美觀、經濟價值及提升生態多樣性，促進都市生態系統的健康發展。