蛋價跌跌不休 全聯、美廉社等茶葉蛋降價最低7元
雞蛋價格續跌，通路紛紛祭出茶葉蛋限時優惠，全聯晚間宣布，明天起為期10天，單顆茶葉蛋7元，為全台通路最低價；美廉社、萊爾富、全家便利商店茶葉蛋也下殺10元有找。
國產雞蛋賣壓仍大，4月下旬以來6降，25日起雞蛋產地價再降2元，變成每台斤新台幣25.5元，批發價27日變成35元。
因應近期蛋價調整，全聯晚間表示，茶葉蛋單顆原價12元，長期特賣一顆9元，6月28日至7月7日於全台販售茶葉蛋58家門市，祭出全台通路最低價單顆7元。
美廉社今天也宣布，6月28日至7月9日推出蛋類促銷，茶葉蛋2顆16元，平均一顆8元，原價一顆10元；Simple Life洗選盒蛋（白蛋），28日起每盒47元，相較上週每盒降價2元。
萊爾富自6月26日至7月23日期間，原單顆售價13元的茶葉蛋降為9元銅板價；另於APP「來送禮」祭出茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元。此外，萊爾富指定盒裝蛋26日起單盒均一價85元（原單盒售價95元）。
全家便利商店自7月1日至3日及7月8日至10日，全家實體店舖推出「茶葉蛋加7元多1顆」活動，換算下來等於1顆10元。另自6月26日起至7月5日，全家會員APP的隨買跨店取將連續10天推出茶葉蛋10顆99元組合，等於1顆9.9元。
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