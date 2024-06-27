故宮迎百年院慶將整建 縮小入口亭屋頂量體、北院不閉館

依據立法院教育及文化委員會會議決議，國立故宮博物院今日舉辦歷史建築修復及再利用計畫基本設計說明暨諮詢會議。這是故宮繼111年9月23日及9月24日、113年3月1日及3月2日後，第三次第五場說明會，盼與民眾充分溝通，凝聚社會共識。

現場由故宮副院長黃永泰副院長率領故宮團隊，以及執行單位宗邁建築師事務所、專案管理中興工程顧問股份有限公司等單位出席，向外界說明計畫內容。另有文資界專家學者薛琴、米復國、劉淑音委員，以及身心障礙權益促進團體、觀光導遊協會等各界人士與會。

黃永泰表示，明年故宮將迎來百年院慶，同時也是故宮在台一甲子。北部院區正館自民國54年開館以來，現今既有建築物、部分管線及設備等早已老舊。在行政院支持下，故宮推動「新故宮計畫—故宮北部院區整（擴）建計畫」，規劃正館整擴建工程，以改善老舊建築結構安全、滲漏水及設備老舊效能低落問題，並優化文物保存環境，提供優質參觀體驗。

黃永泰表示，此項計畫對於故宮未來的永續發展至關重要，期盼藉此機會充分與民眾溝通對話，凝聚最大的社會共識，讓北部院區整擴建計畫順利推進，迎向下一個百年光景。

會中專家學者、旅遊業者及身心障礙權益促進團體代表踴躍提供建言，除肯定北部院區整擴建計畫充分考量無障礙動線系統，也詢問施工期間是否影響參觀及相關配套措施。故宮回應，第二展覽館啟用後，才會進行正館整建工程，北部院區不會因整建計畫閉館。

109年故宮（含北院正館、華表大道及牌坊）登錄為歷史建築，故宮依文資法規定研擬修復及再利用計畫。針對故宮北院正館規劃增設入口亭，與會代表理解故宮現有公共服務空間不足，有必要改善整體動線，且國際重要博物館皆有獨特入口意象。專家委員同時建議，以模型或修正前後圖片比較，呈現對既有建築的影響，以利審議時溝通。