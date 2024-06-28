健康你我他／冰箱並非萬能 吃多少買多少

家裡只有老公與我兩個年屆古稀的用餐人口，我們茹素多年，平日食材以綠色蔬菜為主，像地瓜葉、莧菜、菠菜、綠花椰菜、四季豆及龍鬚菜等。菜沖洗乾淨後，燒開水汆燙起鍋拌醬油膏即上桌，簡單方便，因擔心農藥問題，菜湯放涼就倒掉。

另外會煮湯，常煮絲瓜湯、豆腐味噌湯、紫菜蛋花湯、玉米濃湯等。玉米濃湯以玉米罐頭煮，因老公鄉下長大，曾親眼見到農夫噴灑農藥留下陰影，不敢用生玉米，煮的時候酌量加水，以一日二餐為度，避免吃隔夜湯壞了腸胃。

每周二、五我有志工值勤需外出，周三、六老公去市場採買，通常菜買回來後，我會先煮好周三之前的飯菜，放冰箱冷藏，每餐再按需要食量取出，擺電鍋蒸熱吃。熱菜時鍋裡不加水，菜葉依然翠綠爽口，食量已精算過不必為剩菜傷腦筋。周四再重複一次備菜工作，多年來已駕輕就熟，可快速完成。

「浪費食物罪大惡極，會被打入地獄，當惡鬼永不得超生」，這是從小阿嬤的耳提面命，我謹記在心。老公去採買時也一再叮嚀，務必吃多少買多少，切忌貪便宜多買，到頭來全腐爛，糟蹋糧食不可原諒。

冰箱不是萬能的，它只能用來保存食材新鮮，無法保留食材不壞，因此食物我只暫存不留它們，確保「呷尚青蓋營養」。