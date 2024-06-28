中風右側偏癱無力 靜脈雷射改善

60歲林小姐去年11月至杉林溪旅遊突發急性梗塞性中風，導致右手嚴重偏癱無力、行走困難，住院治療兩周後，轉至中國醫藥大學附設醫院台北分院進行中風後復健治療，除了傳統復健外，加入13次靜脈雷射治療，中風後遺症獲得明顯改善。

中醫大附醫台北分院神經內科醫師楊昭男表示，林小姐初期接受一周3次靜脈雷射治療及後續10次治療療程，同時持續進行中高強度職能、物理、語言等復健治療，以及針灸治療。目前她講話明顯清晰，右手可以正常抓握、穩定使用湯匙筷子，步態較穩定，中風失能程度（mRS）從4分（行走需他人攙扶）進步到2分（獨立生活）。

林小姐經過一般復健、針灸及靜脈雷射治療後，她覺得精神變好，肩膀疼痛緩解，更令她意外的是，臉上的斑也變少了，期待可以早一點回歸正常生活。

靜脈雷射治療 (ILIB)，又稱為低能量氦氖雷射治療，利用光纖導管針將低能量紅色雷射光從手臂靜脈導入，每次治療1小時，10次為一療程，一般可治療1至3個療程。楊昭男表示，靜脈雷射治療可增加血球攜氧量、增強免疫系統、抗發炎，增強細胞粒線體功能，促進微循環血流及組織血流，活化細胞促進受傷部位修復，改善神經功能、疼痛及睡眠。

楊昭男指出，很多神經性疾病可以使用靜脈雷射輔助治療，例如中風、創傷性腦損傷、退行性中樞神經系統疾病、脊髓損傷、周邊神經受損、頭痛等。其他常應用於睡眠障礙、自律神經失調、血管硬化、疼痛改善、美容、皮膚改善等治療。像職籃明星球員林書豪即接受靜脈雷射治療，改善受傷關節疼痛問題。

由於腦中風是急性腦血管阻塞或自發性破裂，進而造成失能的疾病。楊昭男說，透過健保署推動的中風後復健計畫（PAC）積極復健，可以改善病患肢體肌肉無力，肢體不協調，語言、吞嚥、步行及其他神經功能不良。應把握6個月內黃金治療期，神經重塑，讓受傷附近正常腦細胞達成整合，以便改善神經功能及生活自主。

楊昭男表示，在常規中風復健過程中，若進步不明顯，經評估病人病情後可選擇加入靜脈雷射治療，對於中風復健有推一把的助力。不過，孕婦、凝血功能異常者、對光療過敏者、急性甲狀腺失調者、癲癇者、急性發炎發燒、裝有心臟節律器者等，並不適合靜脈雷射治療。目前靜脈雷射治療必須自費，每次治療費用3500元，一個療程10次治療費用共35000元。