台美交流地下水整治技術 尋找綠色永續解方

環境部今、明2天舉辦台美土壤及地下水技術交流國際講習，環境部長彭啓明表示，土壤及地下水是保護人類健康與生態系統的基礎，會考慮更綠色、永續與韌性的方法及工具來整治因應。

環境部今天發布新聞稿表示，環境管理署透過台美環保合作協定邀請美國及澳洲共7名專家於27日、28日，在台南市成功大學舉辦「2024年台美土壤及地下水技術交流國際講習會」，預計吸引超過200名國內外產官學界人士參加。

美國環保署國際及部落事務助理署長西田珍（JaneNishida）今天致詞時表示，自1990年代起，美國環保署就與台灣進行密切的合作，共同加強環境保護；特別感謝美國環保署、台灣環境部、亞太土壤及地下水汙染整治工作小組（簡稱ReSAG）等團隊通力合作促成此次實體交流活動。

西田珍強調，土壤及地下水汙染對人類健康，尤其是弱勢族群、孩童與年長者構成嚴重威脅，因此增強汙染場址整治能力至關重要，期望此次講習會能夠促進專業知識交流，進一步守護亞太地區的優質環境。

環境部長彭啓明致詞時表示，優質的土壤及地下水是保護人類健康與生態系統的基礎，它們對實現永續發展目標至關重要，面對當前氣候變遷衍生極端氣候的情況，在規畫整治時必須考慮更綠色、永續與韌性的方法及工具來因應。

彭啓明說，環境部已開始著手土壤及地下水汙染物的調查及管理；此次的國際講習會提供了一個分享和交流新興汙染物整治與管理經驗的絕佳機會，一起來關心如何修復環境，永續地球。

環管署強調，土壤及地下水保護，是地球賴以生存的最後一道防線，台灣做為亞太地區環境保護重要的守護者，將會持續結合先進國家研發綠色永續整治技術及汙染預防策略，並共享區域國家合作成果，守護土水家園。