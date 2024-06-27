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15樹種被指高排放異戊二烯 林業署：不能單看一點

中央社／ 台北27日電

環境部委託的研究列出15種高排放異戊二烯的樹種，環境部據此建議避免選擇。農業部林業署今天表示，樹有多重功能不宜單看，研究者也沒建議禁止種植，將邀專家及林試所討論。

根據環保署（已改制環境部）委託成功大學整理國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯的樹種，包括楓香、台灣肖楠等。環境部強調，若外界對樹種遭「污名化」，會再邀專家學者共商、滾動檢討。

此外，台南市政府環境保護局已公告「112年起台南市空氣品質淨化區不補助高排放異戊二烯之植物」，是否會進一步出現移除效應，受到關注。

農業部林業及自然保育署森林產業組組長張偉顗表示，樹木有多元功能，包含調節氣溫、綠化、美觀、降噪音、吸附二氧化碳產生氧氣等，不應單看某一個點，更不應因此移除、砍樹。

張偉顗說，初步了解，有關環境部委託研究計畫，行文林業署為減少衍生性臭氧空氣污染問題，建議避免種植15種造林樹種，因為研究的方法與引用文獻可能還有值得探討之處，且據悉此計畫研究者也強調其研究並未建議禁止種植這15種樹，林業署將再洽詢林業試驗所提供專業科學意見，並向環境部表達。

張偉顗表示，林業署近期規劃邀集學者、專家及林業試驗所等，就科學學理及政策研議等面向討論，專家的結論出爐，會函知環境部並周知相關機構及社會大眾。

林業署 環境部 農業部

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