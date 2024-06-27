家暴通報逐年增、盛行率降 衛福部：防暴意識抬頭

不是被打才算家暴，衛福部今天公布近3年統計，家暴通報數逐年增加，以親密關係暴力占大宗，包括經濟掌握等，女性被害者占7成，但整體盛行率下降，顯示民眾防暴意識上升。

家庭暴力防治法實施迄今已26年，衛生福利部保護服務司今天發布新聞稿指出，家庭暴力通報數逐年攀升，又以親密關係暴力為大宗、約占5成。

衛福部每4年1次全國普查發現，民國105年與109年數據相比，台灣18歲至74歲現有或曾有親密伴侶的婦女遭受親密關係暴力比例，1年盛行率從9.81%下降到8.99%，終生盛行率從24.8%下降到19.62%。

針對通報數增加但盛行率下降，衛福部保護司長張秀鴛接受媒體電訪說明，近年民眾對於遭受家暴的意識抬頭，只要稍微一點不對勁的對待，都會主動通報，而非隱忍。

張秀鴛說，在社工人力跟評估個案標準持平的前提下，依親密關係暴力危險評估表（TIPVDA）評估需開案處遇者約1成，剩下9成中，近5成被害者願接受社工介入，及早處理問題，避免問題惡化。

據衛福部統計，110年至112年親密關係暴力通報案件數，分別為7萬328件、7萬5052件、8萬1399件，被害人仍以女性為主、約占7成。

此外，110年至112年同性親密關係暴力事件，平均通報件數為1572件，暴力類型以「肢體暴力」占53.5%最高，其次為「精神暴力」占45.5%，「經濟暴力」及「性暴力」各占1%。

保護司表示，親密關係暴力可區分為情境式暴力、親密恐怖主義（權控型）、暴力抵抗及互控型暴力；其中，權控型案件加害人慣以脅迫、社會孤立、情緒虐待、貶低、經濟掌握等方式，使被害人習得無助，再加上缺乏足夠經濟、就業及子女照顧等支持資源，即便短暫離開受暴環境，仍難以脫離暴力循環，且此類案件時常伴隨嚴重的肢體及性暴力，致命率較高。

在精進措施方面，張秀鴛說，包括完善家庭暴力防治法制、推動「家庭暴力安全防護網計畫」、發展家庭暴力被害人多元服務方案、研議放寬經濟補助審查機制，從根本遏阻家庭暴力發生。

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