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進口蛋風波蛋價漲「民眾少吃蛋了」 農業部長籲消費端調降售價

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季。記者葉冠妤／攝影

國內雞蛋生產量每日過剩近32萬顆，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元，創近三年新低，農業部啟動蛋雞緊急淘汰計畫，7月將淘汰180萬隻蛋雞。農業部部長陳駿季今在立院受訪時，消費者從去年開始變得少吃蛋了，導致雞蛋產量過剩，為了確保雞蛋供應鏈穩定，提供誘因鼓勵蛋農加速淘汰生產效率差的蛋雞。

他表示，過往暑假期間，民眾對蛋的需求就比較弱，因此暑假蛋價價格比較低，但今年情況特殊，歷經去年進口雞蛋風波，後端市場漲價，消費者變得比較少吃蛋了，雞蛋是很好的蛋白質來源，他鼓勵消費者踴躍吃蛋，也呼籲消費端售價也能夠適度調降，反映產地端價格。

針對雞蛋產銷，陳駿季說，尊重市場機制，農業部要確保的是雞蛋供應鏈持續穩定，目前雞蛋生產量過剩，平常有蛋農自主調節機制，包括淘汰老母雞，農業部擬定誘因，希望蛋農淘汰更多的老母雞，也淘汰效率不高的蛋雞，讓產業鍊健全。

農業部 陳駿季 雞蛋

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