汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

汐止遠雄廣場鴻屋咖哩疑似食品中毒案，今日再增1人通報，18日用餐後出現腹瀉不適就醫，目前累積11人就醫，1人仍輕症住院中。新北衛生局指出，豬排咖哩蛋包飯檢出沙門氏桿菌陽性，且就醫住院個案有2人糞便也檢出沙門氏桿菌，該業者依涉食安法第49條移送檢調偵辦。業者聽到將移送檢調時，連連嘆氣「我也第一次遇到，不知道怎麼辦。」

衛生局今指出，今日新增1人通報，18日曾在鴻屋咖哩用餐後出現腹瀉並就醫，已返家休養，該案目前累計11人就醫，其中10人已返家休養，其中1人因腹瀉情況未止，仍住院中。

衛生局說，曾就醫住院的個案中，有2人糞便檢體檢出沙門氏桿菌，食品檢體豬排咖哩蛋包飯今也檢出沙門氏桿菌陽性，另外3件環境檢體陰性，8件人體檢體則在疾管署檢驗中。由於食品檢體、住院個案皆檢出沙門氏桿菌，衛生局將業者依食安法第49條移送檢調偵辦，且業者目前尚未提出改善報告，該店仍持續停業中。

老闆聽到將被移送檢調時，連連嘆氣「我也第一次遇到，不知道怎麼辦」，他說是因為籃蛋有問題，之後會改成洗選蛋，這幾天也都密集關心住院的患者，對這位3歲孩子感到非常抱歉，家屬說孩子周五有望出院，盼孩子盡快好轉。老闆也說，有蛋的料理建議別隔餐食用，怕食物隔夜發生變化，風險更大。

至於復業計畫，老闆說，23日已先自主停業、清消，由於遠雄盼先將民眾安頓、理賠處理好，因此還須待整件事情落幕才會送改善報告給衛生局。