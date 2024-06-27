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明起午後雷陣雨範圍再擴大 各地持續炎熱恐飆逾36度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起中南部及大台北地區仍可能有36、37度，周日東南部可能有焚風發生，要慎防極端高溫。本報資料照
明起中南部及大台北地區仍可能有36、37度，周日東南部可能有焚風發生，要慎防極端高溫。本報資料照

中央氣象署今天指出，明天至下周一太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍更廣，中部以北、東北部、東部地區及各地山區都有局部雷陣雨，甚至局部大雨機率，尤其周日南邊水氣多，清晨至上午中南部有較大雨勢機率。溫度方面，明起中南部及大台北地區仍可能有36、37度，周日東南部可能有焚風發生，要慎防極端高溫

氣象署預報員張承傳表示，明天至下周一太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍更廣，中部以北、東北部、東部地區及各地山區都有局部雷陣雨，甚至局部大雨機率。明、後天偏東南風，東南部及恆春半島白天可能有不定時短暫雨；周日至周一偏西南風，中南部及恆春半島白天可能有不定時短暫雨，尤其周日南邊水氣多，清晨至上午中南部有較大雨勢機率。

張承傳指出，下周二後太平洋高壓西升，午後西半部地區及東半部山區都有雷陣雨，由於偏東南風，東南部及恆春半島也不定時出現降雨。

溫度方面，他表示，今天來到最高溫，明天起會略為下降，中南部及大台北地區可能有36、37度，其他地區高溫平均也有32至35度。另外，周日東南部可能有焚風發生，要慎防極端高溫。

氣象署 高溫

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