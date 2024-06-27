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大叔也會漏尿！尿失禁非老人專利 40歲以上逾半數有泌尿道問題

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣尿失禁防治協會與TENA添寧進行「40歲以上國人泌尿健康大調查」，高達五成二國人泌尿健康亮紅燈。記者廖靜清／攝影
台灣尿失禁防治協會與TENA添寧進行「40歲以上國人泌尿健康大調查」，高達五成二國人泌尿健康亮紅燈。記者廖靜清／攝影

咳嗽、大笑就漏尿，是下泌尿道功能障礙引起的尿失禁，大部分人以為「年紀到了，沒有辦法」，選擇隱忍，默默承受無法控制小便的困擾。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，許多民眾認為尿失禁是正常老化現象，其實慢性病也會增加尿失禁發生機率，應正視問題並加以治療。

廖俊厚說，台灣將於明年迎來超高齡社會，到了2050年，更將面臨有三分之一以上是年逾65歲的狀況，民眾提早關注泌尿健康，並及早從日常習慣、肌肉訓練來改善。台灣尿失禁防治協會與TENA添寧進行「40歲以上國人泌尿健康大調查」，發現高達五成二的國人泌尿健康亮紅燈。

調查包含了頻尿、夜尿、漏尿、急尿、膀胱過動症，其中將近三成民眾有夜尿、漏尿現象，但有六成四民眾自覺泌尿健康沒有問題。廖俊厚認為，有約1/4國人的泌尿健康自覺意識有待提升，而女性相對更容易輕忽自身泌尿健康狀況，男性則是因攝護腺肥大而造成頻尿、漏尿。

台灣福爾摩沙婦女泌尿醫學會秘書長莊斐琪說，尿失禁是女性終期一生的困擾，從孕期開始，寶寶的重量對骨盆產生傷害。女性到了懷孕晚期，發現某次咳嗽漏尿，打擊非常大；更年期前後，更因尿道、陰道鬆弛而漏尿，或是停經後出現膀胱過動症。

漏尿是老化的正常現象嗎？廖俊厚強調，尿失禁不限於熟齡，各年齡層都可能發生，漏尿可能是身體的警訊，例如糖尿病、泌尿道感染、失智症、中風、心血管疾病、攝護腺等。漏尿問題可以控制，及早治療效果愈好。

廖俊厚表示，尿失禁可分為應力性、急迫性、混合性，依不同類型及嚴重程度進行保守治療、藥物治療、手術治療，大多數能被改善。若有難以啟齒的漏尿問題，可尋求泌尿科、婦產科的協助，避免漏尿困擾而害怕外出、影響社交。

尿失禁 老化

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