2025年行事曆揭曉！「3天以上連假」有6個 春節放假天數曝光
人事總處27日公布，行政院已核定114年（西元2025年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有6個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日）等。
人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，農曆除夕前一日為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以於次一週之星期六補行上班為原則。農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為放假日，於2月8日（星期六）補行上班，又兒童節及民族掃墓節毋須調整。
人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。
另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。
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