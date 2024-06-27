Energy阿弟夫妻為顱顏缺陷站出來 提醒換位思考

將在小巨蛋舉辦回歸演唱會的團體Energy主唱阿弟（蕭景鴻）擔任公益大使，換上寫有「別再刺傷小朋友的心」的T恤，期許透過校園推廣，教導小朋友如何面對跟自己長得不一樣的人！羅慧夫顱顏基金會27日舉辦記者會，盼透過「角色扮演」的遊戲教案，啟發孩子換位思考與同理能力。

2024年Energy宣布重新復出，7月即將登上小巨蛋表演，團體成員也頻頻亮相。蕭景鴻與妻子邱馨葦一同化身愛心大使，蕭景鴻表示，身為父母，知道每當小孩子有狀況時，父母一定會相當自責，責怪自己「為什麼把小孩生成這樣」。

根據基金會針對顱顏家庭進行環境友善的調查發現，先天顱顏缺陷孩子的家長高達8成以上擔憂孩子無法面對外界眼光，近五成的家長更表示：「孩子在學校曾經遭受異樣眼光或是發生被排擠的狀況，承受了許多心理壓力。」

邱馨葦分享，就讀國小時，有位同學就是「唇腭裂」患者，因為擔憂自己的言行舉止傷害到這位同學，並不知道如何與這位同學相處。蕭景鴻強調，未來盼持續在學校推廣議題，透過遊戲教案等方式，讓小朋友培養換位思考的能力，更明白「其實每一個人都長得不一樣」的道理。

單側唇腭裂女孩「彤彤」的母親也分享，在懷孕20週時，才從醫生口中知道肚子裡的寶寶罹患唇腭裂，「當時腦袋一片空白，忍到回家之後才大哭」，彤彤爸爸與醫生都告訴她，唇腭裂寶寶90%智力正常，且以後透過手術就能解決外表的問題，這才讓她逐漸放下焦慮，陪伴彤彤開心長大。

【更多精采內容，詳見 】