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屏東大雷雨警訊 內埔、瑪家等鄉山區暴雨

中央社／ 屏東縣27日電

交通部中央氣象署近下午3時發布屏東大雷雨即時訊息，示警內埔、瑪家鄉等鄉山區暴雨將持續至下午5時左右，請民眾留意溪水暴漲並儘速遠離。

屏東縣政府消防局指出，目前尚無災情傳出，牛角灣溪位於瑪家鄉，據瑪家分隊回報，暴雨下午4時40多分已完全停止，由於1小時累積雨量超過50毫米，將主動派員前往牛角灣溪查看；預計在晚間6時後熱力作用趨緩，警戒區或雨勢將趨緩或停止。

氣象署下午近3時發布即時訊息，屏東里港、鹽埔、高樹、內埔、三地門、瑪家等鄉大雷雨持續時間至下午3時30分左右；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲；請民眾進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸面積。冰雹將影響人車安全。

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪發布災防警告，警戒區域為內埔、瑪家鄉，持續時間至下午4時59分；警戒區域已有暴雨或有暴雨發生機率，籲民眾留意溪水暴漲並儘速遠離、遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

大雷雨 屏東 暴雨

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