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作家王默人周安儀夫婦賣房捐建 清大文學館落成

中央社／ 新竹市27日電
國立清華大學「王默人周安儀文學館」27日舉辦落成典禮，文學館捐建者、作家周安儀（右3）、清大校長高為元（右4）與前清大校長賀陳弘（前右2）等人出席，一同用流金彩繪方式宣告文學館正式啟用。中央社記者
國立清華大學「王默人周安儀文學館」27日舉辦落成典禮，文學館捐建者、作家周安儀（右3）、清大校長高為元（右4）與前清大校長賀陳弘（前右2）等人出席，一同用流金彩繪方式宣告文學館正式啟用。中央社記者

清華大學「王默人周安儀文學館」今天落成，作家周安儀說，已逝丈夫王默人心願是讓清大有文學館，為籌捐款賣掉公寓，盼文學館成為文學愛好者相聚場所，將持續辦文學講座。

坐落於清華大學相思湖畔的「王默人周安儀文學館」是由清華名譽博士、旅美小說家王默人及夫人周安儀捐建。周安儀今天與清大校長高為元、前清大校長賀陳弘等人出席落成典禮，一同用流金彩繪出「隱世微光」等文字的方式宣告文學館正式啟用。

高為元致詞表示，文學館對清大的意義不僅是儲藏文學作品空間，更是一處動態環境，讓更多人可在館內與文學對話，希望師生能把目光從手機、電腦移開，到文學館走走。

清大人文社會學院院長李卓穎指出，文學館有開放式劇場、講堂、圖書室、會議室、研究室，展覽室中典藏展出王默人夫婦手稿等作品，還有1座圍繞著王默人最愛的冬青樹紀念花園，是融合文學與自然的藝術殿堂。

周安儀致詞表示，她與王默人在2014年捐款350萬美元成立「王默人周安儀文學講座」，王默人認為還須捐贈1座文學館，所以賣掉為退休準備的公寓，支持清大文學館興建。

她說，希望文學館能成為所有文學愛好者的家園及學者作家們相聚的場所，永久性舉辦文學講座，以達成已逝丈夫的心願。

根據清大提供新聞資料指出，王默人本名王安泰，曾任報紙記者、副刊編輯、電視台總編輯等職，創作專注台灣社會在經濟開發過程中產生的矛盾及不公義現象，作品反映底層人民的真實處境。

清大表示，王默人於1985年離鄉移居美國，2020年於美國舊金山辭世，享壽86歲，其骨灰日前歸鄉安座在新竹市。

捐款 清華大學

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