台灣工作人口7年少100萬 健保署推動「全人照顧計畫」

台灣2025年步入超高齡社會，面臨少子化壓力，如何健康老化成為健保一項重大課題。健保署長石崇良表示，台灣工作人口從2015年到2022年下降了100萬，但需要被照顧的人愈來愈多，對健保、國家發展都是負荷，因此健保署推出「全人照顧計畫」，預計8月起三高患者都有一次健保給付的「生活習慣諮詢」，透過生活樣態改變國人健康，促進全民健康。

石崇良今出席公開活動時致詞表示，台灣高齡化的趨勢不會停下來，明年65歲以上高齡人口將佔總人口20%，2039年將達到30%，推估2055年達到766萬人，而目前台灣高齡人口約400萬左右。

「高齡人口增加，代表著需要被照顧的人也上升。」石崇良表示，台灣15歲至64歲的工作人口，在2015年達到高峰的1737萬，到了2022年下降100萬，來到1636萬人，如果趨勢沒有改變，需要被照顧者愈來愈多，但照顧人力卻愈來愈少，對國家生產力、發展、健保都是負荷，要如何持續讓社會進步，醫療支出就得要有良好的管控。

為因應人口老化、少子化的趨勢，石崇良指出，健保署推動全人照顧計畫，希望將過去健保負責疾病治療的之外，結合預防保健、健康促進，因此規劃全能照顧平台，希望從飲食營養、運動、避免菸酒檳榔、睡眠、壓力管理、社會關係等生活6大要素，改變國人的健康狀況。

石崇良說，最近發布國人用藥排名，前五名中依序是糖尿病、降血脂、降血壓、便祕、安眠用藥，都顯示出國人生活型態的主要挑戰，三高佔據很大部分，因此預計8月開始推動全人社區照顧計畫，將針對三高患者提供每人一次的健保給付，進行「生活習慣諮詢」，更與國健署合作，導入慢性病照顧、三高防治、代謝症候群預防，減少菸酒檳榔等危害物質，共同改善國人生活型態。給付細節待7月12日專家共擬後決議。