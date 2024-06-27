快訊

陸委會調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」 籲非必要避免進入

午後雷雨區擴大！6縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

台灣工作人口7年少100萬 健保署推動「全人照顧計畫」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
石崇良表示，台灣15歲至64歲的工作人口，在2015年達到高峰的1737萬，到了2022年下降100萬，來到1636萬人，如果趨勢沒有改變，需要被照顧者愈來愈多，但照顧人力卻愈來愈少。本報資料照片
石崇良表示，台灣15歲至64歲的工作人口，在2015年達到高峰的1737萬，到了2022年下降100萬，來到1636萬人，如果趨勢沒有改變，需要被照顧者愈來愈多，但照顧人力卻愈來愈少。本報資料照片

台灣2025年步入超高齡社會，面臨少子化壓力，如何健康老化成為健保一項重大課題。健保署石崇良表示，台灣工作人口從2015年到2022年下降了100萬，但需要被照顧的人愈來愈多，對健保、國家發展都是負荷，因此健保署推出「全人照顧計畫」，預計8月起三高患者都有一次健保給付的「生活習慣諮詢」，透過生活樣態改變國人健康，促進全民健康。

石崇良今出席公開活動時致詞表示，台灣高齡化的趨勢不會停下來，明年65歲以上高齡人口將佔總人口20%，2039年將達到30%，推估2055年達到766萬人，而目前台灣高齡人口約400萬左右。

「高齡人口增加，代表著需要被照顧的人也上升。」石崇良表示，台灣15歲至64歲的工作人口，在2015年達到高峰的1737萬，到了2022年下降100萬，來到1636萬人，如果趨勢沒有改變，需要被照顧者愈來愈多，但照顧人力卻愈來愈少，對國家生產力、發展、健保都是負荷，要如何持續讓社會進步，醫療支出就得要有良好的管控。

為因應人口老化、少子化的趨勢，石崇良指出，健保署推動全人照顧計畫，希望將過去健保負責疾病治療的之外，結合預防保健、健康促進，因此規劃全能照顧平台，希望從飲食營養、運動、避免菸酒檳榔、睡眠、壓力管理、社會關係等生活6大要素，改變國人的健康狀況。

石崇良說，最近發布國人用藥排名，前五名中依序是糖尿病、降血脂、降血壓、便祕、安眠用藥，都顯示出國人生活型態的主要挑戰，三高佔據很大部分，因此預計8月開始推動全人社區照顧計畫，將針對三高患者提供每人一次的健保給付，進行「生活習慣諮詢」，更與國健署合作，導入慢性病照顧、三高防治、代謝症候群預防，減少菸酒檳榔等危害物質，共同改善國人生活型態。給付細節待7月12日專家共擬後決議。

健保署 石崇良 高齡化

延伸閱讀

解抗生素抗藥性、感染科雙危機 健保署推感染管制品質提升計畫

預立醫療照護諮商健保給付 4大對象7/1起適用

健保署建自費醫材核准、核價平台 石崇良：年底前試辦

健保費率上限6%阻礙永續？ 石崇良：不打開不太可能

相關新聞

環境部公告不建議種植「這15種樹」 大咖學者批本末倒置、譁眾取寵

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品...

蛋價低迷沒人搶？網友：習慣不吃了「餐廳還是1顆20元」

蛋價低迷，網友在全聯發現盒裝洗選蛋最便宜只要47元，並在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團分享該訊息，平均1顆雞蛋4.7元...

看了都生氣！櫃姐趾高氣昂刁難小秘書「刷卡要驗身分證」 網譴責：淘汰她

有一名女秘書在論壇Dcard上以「去香奈兒買東西被櫃姐拿身分證檢查」為題發文，她抱怨上個月老闆要她到信義區一家知名精品店拿預購的商品，在刷卡時慘遭櫃姐刁難，命令她「拿出身分證」，令她傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

台印度MOU立院初審通過 勞部：盼歧視言論回歸理性平等

台印度勞工合作備忘錄昨（26）日經立法院初審通過。勞動部今重申後續將與印度合作採小規模試辦，並優先以有良好管理能力業者試...

提升赴陸旅遊警示 交通部：旅客可自行評估是否前往

為反制大陸發布的懲治台獨22條意見，陸委會今宣布提高赴大陸地區旅遊警示至「橙色燈號」（避免非必要旅行），此舉不僅引發旅行...

下班雨勢升級！豪大雨炸6縣市至晚間 屏東雷雨狂轟1小時

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，預計持續時間至傍晚5點15分；提醒民眾慎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。