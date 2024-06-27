高雄小港國際航班恢復8成 每周11航班飛往南韓首爾

高雄小港機場國際航班恢復至疫情前8成，南部民眾天天都有班機飛往韓國首爾仁川機場，昨天起又新增高雄飛首爾金浦機場航線，每周一、三、五、日共4班次可選擇。高市觀光局長高閔琳指出，盼新航線帶來更多韓國遊客，讓更多人來高雄體驗豐富的山海河港及城鄉共融風貌。

據交通部觀光署統計，今年第一季來台旅客之中，韓國旅客位居前3名。

小港機場目前天天都有班機飛往首爾仁川機場，昨起德威航空公司又新增高雄飛首爾金浦航線，周一、三、五、日各有1航班飛往金浦機場，加上原有的仁川7航班，每周共計11班次由高雄飛往首爾。

高雄國際航空站指出，小港國際航班恢復至疫情發生前的8成左右、旅客數恢復7成5，仁川及金浦兩機場的航班皆是德威航空公司，樂見首爾金浦開航，再度為高雄機場增添人氣，也希望韓國旅客可以多來高雄旅遊。

高雄國際機場旅客服務中心主任陳俊綺提醒國外旅客，2023年5月1日起至2025年6月30日，外籍旅客到台灣自由行，入境前先至觀光署活動網站登錄，抵達台灣機場時就可以至各機場遊台灣金福氣櫃檯參加抽獎，有機會獲得台幣5千元等值獎品。