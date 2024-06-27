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高雄小港國際航班恢復8成 每周11航班飛往南韓首爾

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
德威航空公司昨起又增開高雄飛首爾金浦航線，周一、三、五、日各1航班。圖／高市觀光局提供
德威航空公司昨起又增開高雄飛首爾金浦航線，周一、三、五、日各1航班。圖／高市觀光局提供

高雄小港機場國際航班恢復至疫情前8成，南部民眾天天都有班機飛往韓國首爾仁川機場，昨天起又新增高雄飛首爾金浦機場航線，每周一、三、五、日共4班次可選擇。高市觀光局長高閔琳指出，盼新航線帶來更多韓國遊客，讓更多人來高雄體驗豐富的山海河港及城鄉共融風貌。

據交通部觀光署統計，今年第一季來台旅客之中，韓國旅客位居前3名。

小港機場目前天天都有班機飛往首爾仁川機場，昨起德威航空公司又新增高雄飛首爾金浦航線，周一、三、五、日各有1航班飛往金浦機場，加上原有的仁川7航班，每周共計11班次由高雄飛往首爾。

高雄國際航空站指出，小港國際航班恢復至疫情發生前的8成左右、旅客數恢復7成5，仁川及金浦兩機場的航班皆是德威航空公司，樂見首爾金浦開航，再度為高雄機場增添人氣，也希望韓國旅客可以多來高雄旅遊。

高雄國際機場旅客服務中心主任陳俊綺提醒國外旅客，2023年5月1日起至2025年6月30日，外籍旅客到台灣自由行，入境前先至觀光署活動網站登錄，抵達台灣機場時就可以至各機場遊台灣金福氣櫃檯參加抽獎，有機會獲得台幣5千元等值獎品。

德威航空說明，高雄、仁川機場天天都有班機飛返，高雄下午4點5出發、晚上7點50分抵達仁川，仁川下午 1點5分出發，3點5分抵達高雄。每周一、三、五、日，高雄下午1點45分出發，傍晚5點40分抵金浦。金浦上午10點40分出發，中午12點45分抵達高雄，南部鄉親可以說走就走，更彈性出遊。

高雄飛首爾多了新選擇，每周一、三、五、日共4班次可從高雄飛往首爾金浦機場，高雄熊昨赴機場迎接來自韓國的首航旅客。圖／高市觀光局提供
高雄飛首爾多了新選擇，每周一、三、五、日共4班次可從高雄飛往首爾金浦機場，高雄熊昨赴機場迎接來自韓國的首航旅客。圖／高市觀光局提供
高市觀光局昨偕吉祥物高雄熊在小港機場迎接來自首爾金浦的首航旅客。圖／高市觀光局提供
高市觀光局昨偕吉祥物高雄熊在小港機場迎接來自首爾金浦的首航旅客。圖／高市觀光局提供

國際航班 小港機場 首爾

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