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搭乘電扶梯別輕忽大意！日媒曝潛藏危機 「曾發生死亡意外」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本曾發生多起電扶梯意外事故，甚至有人因此喪命。圖／Ingimage
日本曾發生多起電扶梯意外事故，甚至有人因此喪命。圖／Ingimage

許多公共場所都有設置手扶梯，方便人群快速移動。不過在使用電扶梯時，也需要隨時留意情況，否則一個不小心，容易產生意外，甚至可能殃及人身性命。

根據日本媒體「女性自身」報導，2018-2019年日本的電扶梯意外事件達到1550件，和15年前的2003-2004年的674件相比，次數為過去的2.3倍左右。特別是許多人拉著行李，或者推著嬰兒車，容易在上下電梯時失去平衡。而且不同的設置場所，電扶梯的速度也不一樣，也可能讓人產生誤判。

2009年4月，一名40多歲的男性，在背部貼著扶手帶時，被扶手帶的力量騰空拉起，因而摔落九公尺不幸身亡。另外，也有一位80多歲的女性，因為要搭乘電扶梯時腳步踏錯，結果整個人往後仰倒，頭部因此縫了三針，差一點就丟掉性命。

身上過長的衣物、涼鞋等等，往往也都容易捲進手扶梯，造成其他意外事件。當然也包括顧著滑手機，不注意而產生的意外。日本電扶梯協會呼籲，乘坐電扶梯時，最好不要走動、跑步，也不要在有推車輪椅的情況下搭乘，且過程中務必要好好握緊扶手，才能確保安全。

嬰兒車 推車 日本 輪椅

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