金門腸病毒來勢洶洶 陳福海指示優先為弱勢族群接種疫苗

金門縣每年自3月下旬開始，腸病毒疫情逐漸上升，4月至6月中達到高峰，全年皆有腸病毒輕症個案通報，導致部分班級停班停課。金門縣衛生局今天表示，縣長陳福海責成衛生局加強防治措施及宣導，並優先為弱勢族群接種腸病毒71型疫苗，並提醒暑期來臨，請家長持續關注孩子的健康狀況，加強防範措施。

衛生局表示，自今年2月起截自6月26日，陸續有幼兒園、托嬰中心、托育家園、國小及國中等有129個班級，累計324位學幼童感染腸病毒輕症，其中以疱疹性咽峽炎比例較高；而同班有2人以上感染腸病毒輕症計個班級，經家長及機構等人員進行研議後，有33個班級採自主性停班停課措施，截至6月25日尚有4個班級停班停課中。

衛生局蔡建鑫局長表示，目前腸病毒71型疫苗於2023年剛上市，尚未納入公費常規疫苗接種計畫，且市面上正在缺貨中，目前已在積極爭取補助和調撥疫苗。陳福海強調，幼兒的健康務必高度重視，疫苗沒有預算的問題，由衛生局、醫療小組專業諮詢與討論，只要需要、有必要必定支持。

衛生局表示，目前安特羅公司針對金門縣符合接種對象的中低收入戶、身心障礙、重大傷病者，擬捐贈足額疫苗，但礙於疫苗缺貨，疫苗抵達金門時間將落在下學期開學前。陳福海期盼能盡快落實弱勢族群的疫苗接種，責成衛生局協調疫苗廠商是否能夠調撥疫苗，由我們負擔採購疫苗，經衛生局疾病管制科的努力，已爭取到部分疫苗，將優先針對弱勢族群進行免費接種，以減少該族群家庭的經濟負擔。