三總78周年院慶 2024愛傳承關懷演唱會7月1日中午登場

有一名女秘書在論壇Dcard上以「去香奈兒買東西被櫃姐拿身分證檢查」為題發文，她抱怨上個月老闆要她到信義區一家知名精品店拿預購的商品，在刷卡時慘遭櫃姐刁難，命令她「拿出身分證」，令她傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

2024-06-27 14:26