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三總78周年院慶 2024愛傳承關懷演唱會7月1日中午登場
三軍總醫院舉辦78周年院慶系列活動，其中「2024愛傳承關懷演唱會」將於下周一（七月一日）中午11時30分至13時在三軍總醫院內湖院區一樓門診大廳舉行，邀請藝人唐玲、向娃、藍如潔、許仙姬、楊懷民、方馨、林沖、陳子強、劉福助、陳謙文，透過流行音樂傳遞愛與呵護給社區居民、來院病人及眷屬、院內員工，活動免費，歡迎參加。
三軍總醫院78周年院慶系列活動─2024愛傳承關懷演唱會
主辦單位：台灣優質生命協會
協辦單位：三軍總醫院
活動時間：113年7月1日（周一）中午11:30-13:00
地點：三軍總醫院內湖院區一樓門診大廳（台北市內湖區成功路二段325號）
洽詢：02-8792-3311轉17252，活動免費，歡迎參加
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