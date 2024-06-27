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環境部公告15種「空汙」樹種 林業界炸鍋批本末倒置

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
專家學者強調，植物釋放的異戊二烯沒有毒，釋放後對人體沒有危害。圖／中市府提供
專家學者強調，植物釋放的異戊二烯沒有毒，釋放後對人體沒有危害。圖／中市府提供

環境部6月25日公告15種樹種，在天熱時釋放出的「異戊乙烯」，屬於臭氧前驅物質，恐導致空汙加劇，建議不要選用 ，其中不乏普遍種植的本土樹種台灣肖楠、楓香、烏心石等，引發林業界炸鍋。

中興大學森林學系特聘教授王升陽表示，異戊二烯是植物為了保護自己而產生的，每種植物都會釋放，在高溫環境下，植物會釋放更多異戊二烯，增強自身的抗熱能力，以避免熱傷害；且植物只在有陽光時才會釋放異戊二烯，晚上幾乎不會釋放，當空氣中二氧化碳濃度高時，植物反而會減少異戊二烯的釋放。

王升陽說，異戊二烯確實會與氮氧化物 (NOX) 反應產生臭氧，造成空汙，不過反應過程很複雜，除必須超過高溫37、38度，且要一大片森林，釋放高濃度的異戊二烯才有可能。植物所釋放的異戊二烯雖然在空氣中穩定存在，但是為無毒，且它與硝酸鹽(NO3-)、氫氧化物(OH-)及臭氧反應的時間很短，在空氣中很快就會分解。

另外，2009年環保署空品處研究後，推薦可淨化空氣的樹種，烏心石、水黃皮都入列，如今卻被列為導致空汙樹種，非常矛盾。

王升陽強調，「每個樹種都是好樹」，環境部未經過嚴謹的實驗測量與科學評估，就貿然行文給各單位，造成各界恐慌，實在本末倒置，對15種樹種也不公平。植物釋放的異戊二烯可能遠比人為活動產生的汙染物少，與其限制種植某些樹種，不如多關注如何減少氮氧化物等人為汙染物的排放。

農業部林業試驗所長曾彥學說，植物釋放的異戊二烯沒有毒，釋放後對人體沒有危害，只有在高溫或是有氮氧化物的特殊情況下，才有可能反應成臭氧，造成空汙，但目前台灣並無異戊二烯排放濃度的確切數據，相較於工廠及交通工具排放的廢棄物，城市中植物釋放的異戊二烯濃度並不高，環境部未召集相關單位就公布樹種，太過武斷。

曾彥學說，況且學者僅是整理樹種釋放異戊二烯的排放率，卻遭環境部過度解讀，如果公布的是外來種尚可接受，但這些都是原生樹種，已經在本土存活上千萬年，現在一紙公文卻說不要種植，實在本末倒置。

廢棄物 環境部 高溫

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