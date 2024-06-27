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15樹種避免種植？農業部槓上環境部 林試所：也應考量生態多樣性

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林試所認為，一種樹是否適合種植要從生態服務價值、固碳價值等來綜合評估；林保署則表示，在與林試所共同做完學理探討後會再行文給環境部，也會盡快召開專家會議來討論。圖／本報系資料照片
林試所認為，一種樹是否適合種植要從生態服務價值、固碳價值等來綜合評估；林保署則表示，在與林試所共同做完學理探討後會再行文給環境部，也會盡快召開專家會議來討論。圖／本報系資料照片

環境部近日發文給相關機關，指有15樹種因會高釋放異戊二烯（Isoprene），易衍生臭氧致影響空氣品質，若無特殊考量應避免選擇種植，被學界批評本末倒置。環境部回應表示，異戊二烯在大氣化學當中本來就容易造成臭氧的生成，針對公告的15種植樹種只是建議而非強制。

不過，農業部林試所強調，是否適合種植應從樹種的生態多樣性等來綜合評估，而非僅以單一原因來判斷。

環境部公告指出，為提升空氣品質，推動減少臭氧(O3)生成之前驅物氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)汙染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯(Isoprene)排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質，並提供15種高異戊二烯排放率清單，包括銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、臺灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂。

環境部大氣司長張順欽指出，本次公告是委託學者從國際文獻彙整出排放異戊二烯相對較高的15種樹種，異戊二烯本身就容易導致臭氧的生成，植物排放和環境汙染也是大有關連，因為每個樹種在不同季節性的差異也不同，空品模擬下的比重也會有差異。

張順欽說，這份名單只是建議而非強制，也不可能讓已經種下的樹砍掉或移植，只是在眾多空汙管制下再多了一項做法，畢竟臭氧的汙染改善是目前最難的。

林試所副所長吳孟玲則認為，一種樹是否適合種植要從生態服務價值、固碳價值等來綜合評估，某種樹或許異戊二烯排放較其他樹種還多，但也可能是其他生物的重要棲息處，若從環境部的空汙減量角度來看覺得不宜，目前異戊二烯的測得量是否已經讓臭氧等有顯著增加了呢？

吳孟玲說，這15種都是原生樹種，林試所會希望從生態多樣性和服務價值來評估是否適合種植，這部分會持續和環境部溝通。

農業部林業及自然保育署表示，關於臭氧延伸的研究方法和文獻還有需要再去了解的地方，研究者只是提出15種不建議種植的樹種，目前林保署已經函文給林試所，再共同做完學理探討後會再行文給環境部，後續為審慎起見，也會盡快召集專家學者共同探討科學論證基礎，也會就整個討論結果來做因應對策，該公告在後續各部會協商下還是有能修正的地方。

林試所 環境部 空氣品質

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