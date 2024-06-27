環境部公告不建議種植「這15種樹」 大咖學者批本末倒置、譁眾取寵

環境部近日發函給相關政府單位和各縣市政府，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，其中有15樹種若無特殊考量，建議避免選擇種植。公告一出引發學界熱議，國內知名植物代謝體學及天然藥物開發權威的中興大學森林學系特聘教授王升陽，甚至公開評批環境部該政策不只本末倒置，更譁眾取寵。

環境部公告指出，為提升空氣品質，推動減少臭氧(O3)生成之前驅物氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)汙染排放，其中部分樹種已被證實具有異戊二烯(Isoprene)排放率高特性，容易衍生臭氧致影響空氣品質。

環境部還提供15種高異戊二烯排放率樹種清單，指出業務涉及新種植樹時，倘無特殊考量，建議避免選擇該類樹種：銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、臺灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂。

環境部是根據委託成大教授進行相關研究後，逕行發文給各相關單位。

王升陽接受本報訪問時說，環境部委外的模式模擬缺乏試驗，且植物釋放的異戊二烯遠比人為活動產生的汙染物少，直指環境部不只本末倒置，更譁眾取寵。

王升陽也在臉書公開貼文，與中興大學循環經濟研究學院教授曹乃文發布共同聲明指出，環境部這份公告內容的準確性值得商榷，一來有些樹種找不到資料例如猪腳楠、棋盤腳及野牡丹等，二來有些樹種的資料與清單所說的不符例如台灣肖楠、土沉香。

再者，異戊二烯是植物為了保護自己而產生的，尤其在高溫環境下植物會釋放更多異戊二烯來增強自身的抗熱能力，而當空氣中二氧化碳濃度高時，植物反而會減少異戊二烯的釋放。

王升陽說，環境部關注異戊二烯是因為它會與NOX反應產生臭氧而造成空氣汙染，但是臭氧的形成不只需要異戊二烯，人為活動產生的其他VOC如烷烴和芳香烴類化合物也會與NOX反應產生臭氧，而在NOX濃度較低的環境中，異戊二烯反而可能幫助分解臭氧。

此外，城市中植物釋放的異戊二烯濃度可能並不高。以英格蘭為例，夏季的異戊二烯濃度約為0.05 ppb，每小時產生約0.182 ppb的臭氧。雖然我們沒有臺灣的確切數據，但考慮到臺灣城市的植被可能不如英格蘭豐富，這個濃度可能不足以構成需要特別管控種植樹種的理由。