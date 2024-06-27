華航減碳目標通過SBTi審查 松山羽田航線明年試添加SAF

中華航空響應國際減碳倡議，2022年簽署參與科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），今年6月成為台灣首家通過SBTi組織審查的運輸服務業者，預計2025年起松山－東京羽田航線將加入民航局試行添加永續航空燃油（SAF）作業。

SBTi主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，設定嚴謹碳目標規劃指引，協助企業組織設定近、長期減碳目標與策略途徑。華航表示，公司按照SBTi航空業指引建議，擴及集團與供應鏈等範疇，制定「近期減碳目標」，2030年用油效率較2019年提升26％，也獲其認可符合《聯合國氣候變化綱要公約-巴黎協定》限制全球平均升溫1.5℃科學基礎路徑。

華航指出，2017年即推動新機飛渡添加永續航空燃油（SAF），2023年於新加坡-台北永續示範航班再創下客、貨商用飛行SAF應用台灣首例，未來將響應民航局推動國內SAF試行計畫，預計2025年起松山－東京羽田航線將加入試行添加永續航空燃油作業。

華航也說，長期推動符合國際標準、永續趨勢的環境、能源與溫室氣體盤查管理系統，包含ISO 14001、ISO 50001、ISO 14064-1等，結合氣候相關財務揭露（TCFD）管理作業，自2021年起每年發布TCFD獨立報告，至今已更新發布至第四版本，最新版報告也將融入新進自然相關財務揭露(TNFD)管理概念，強化氣候變遷減緩調適、生物多樣性與環境各面向實體與轉型議題風險機會管理等。