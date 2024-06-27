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蛋價低迷沒人搶？網友：習慣不吃了「餐廳還是1顆20元」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近來蛋價低迷。示意圖，圖中人物與新聞無關。記者侯永全／攝影
近來蛋價低迷。示意圖，圖中人物與新聞無關。記者侯永全／攝影

蛋價低迷，網友在全聯發現盒裝洗選蛋最便宜只要47元，並在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團分享該訊息，平均1顆雞蛋4.7元。其他網友表示，「餐廳還是1顆算20元」、「貴一堆人，便宜沒人要買」、「無感，已經習慣不吃蛋了」。

為搶救蛋價，農業部與全國養雞協會將於7月啟動「寡產蛋雞淘汰計畫」。農業部長陳駿季今天赴立法院就「農業移工政策改善措施」進行報告並備質詢，他接受媒體聯訪時說，消費者變得較少吃蛋了，希望民眾能多吃蛋、後端市場價格調整。

1名網友在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團PO出全聯蛋架照片，可見貨架仍有不少盒裝蛋。其他網友表示，「菜市場1顆白蛋平均下來大概3.5-4.0元之間」、「菜市場白蛋1斤35元」、「最近1個月才終於跌到40元以下，都還沒跌回2年前的25至30元，蛋商就好像天塌下來一樣」。

之前蛋價高漲，不少消費者因此少吃蛋。網友表示，「以前10塊錢3顆蛋。因為高蛋價期間，已經把吃蛋習慣改掉，現在習慣是不吃雞蛋」、「蛋白質又不是只有雞蛋。現在說飼料價高，所以不能回復以前的價，那不吃可以吧」、「電價上漲也很有感，雞蛋可以不吃，電不可不用」。

不過，仍有不少餐飲店未因蛋價跌而調整價格，網友表示，「早餐店：不爽不要買」、「我直接減少9成吃早餐店頻率，讓有錢人去吃就好」、「一堆人說蛋價降，店家怎麼不降？蛋價隨時起伏不定，難道店家的菜單也要跟著你們商人起伏不定？店家做生意，本來就是需要把一些看不到的無形成本算在裡面，又沒有強制你們買，覺得不合理，可以不要買呀」、「好不容易找到漲價的理由，現在要叫我降價，沒門」、「很快就會漲回去，政府要處理掉過多的蛋雞了」。

蛋價 雞蛋

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