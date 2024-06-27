因應台東熱氣球嘉年華人潮 台鐵增停及加開164班列車

台鐵公司表示，配合2024台灣國際熱氣球嘉年華活動，以定期列車增停方式加強服務前往參與旅客。活動期間共計增停70列次3000型新自強號、92列次區間快車。另為配合日出光雕音樂會，於7月15日加開台東－太麻里及太麻里－台東區間車共2列次。

台鐵公司指出，EMU3000型新自強號432次、區間快車4031次及4040次於7月1日、7月6日至8月19日，共46日增停鹿野站；EMU3000型新自強號324次及434次於7月1、11、18、25日及8月1、8、15、19日，共8日增停鹿野站；EMU3000型新自強號443次於7月7、14、21、28日及8月4、11、18日，共7日增停鹿野站；EMU3000型新自強號324次於7月8日增停池上站。