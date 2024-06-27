看了都生氣！櫃姐趾高氣昂刁難小秘書「刷卡要驗身分證」 網譴責：淘汰她

有一名女秘書在論壇Dcard上以「去香奈兒買東西被櫃姐拿身分證檢查」為題發文，她抱怨上個月老闆要她到信義區一家知名精品店拿預購的商品，在刷卡時慘遭櫃姐刁難，命令她「拿出身分證」，令她傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，當天她穿著比較休閒隨性，但老闆每年的消費金額很高，算是這間精品店的大戶，因此有一位專責服務的Sales，出發前老闆告知已與某Sales交代好，要她直接去櫃上結帳就可以了。

結果她到櫃上的時候，等了約半小時這位Sales才出現，她告知：「您好，我是xxx老闆的秘書，老闆剛剛有與您聯繫，請我來幫他拿東西及結帳。」這位Sales示意要她稍等，然後拿老闆訂購的東西，確認品項及尺寸都沒問題，Sales拿了刷卡機過來要結帳。

當時原PO感覺這位Sales連正眼都沒瞧她一眼，擺出一副不屑的表情問：「要分期嗎？」原PO停頓了五秒，心裡滿是錯愕，心想不到五萬元的東西為什麼要分期？就立馬回說：「不用分期，直接刷全額就好，謝謝！」

這時Sales才瞥了她一眼，拿了她的信用卡翻看了一下，一言不發地走掉了，過了十分鐘後回來說：「給我一下你的身分證。」

原PO深感困惑，於是問她：「為何我來買東西需要我的身分證？這張卡是我自己本人的，請問是需要確認什麼？懷疑我盜刷嗎？」

這位Sales斜著嘴笑說：「就是我們要確認一下啊，反正很複雜，你聽不懂啦。」當下原PO忍住心中的三把火，不想跟她吵架，只想趕快把老闆交代的事情辦好，就配合拿出身分證。

這位Sales拿了她的身分證又走了出去，約莫半小時後，才拿著刷卡明細回來給她簽名，原PO覺得整個過程，這位Sales絲毫沒有覺得拿走顧客的證件是非常不禮貌的事，她連「不好意思、謝謝」這六個字都沒有說，讓原PO深深感到不受尊重。

文章曝光後，引來網友熱議，不少人為原PO抱屈，「『你聽不懂啦』真的是夠看不起人才講得出這句吧，憑什麼啊」、「傻眼，是我的話直接當她面打給老闆」、「好誇張喔，感覺有點危險，個資問題之類的」、「你應該不要給她的」、「直接投訴她吧！沒在尊重客人的」。

也有網友對此現象提出譴責，表示「賣精品以為自己也是精品囉？有夠沒禮貌」、「搞得好像你是小偷一樣，這種人不給她教訓，看了都生氣」、「怎麼可以拿別人的證件，笑死人以為自己是誰，當櫃姐還當出優越感了嗎」、「收走身分證幹嘛，要核對也該當著你的面，這半小時她拿你的證件幹什麼，真的需要給個交代，建議不要輕易放過直接打去總公司，淘汰不適任櫃姐人人有責」。