「守宮放醬碟」女大生道歉也沒用！壽司郎：提民事訴訟

台灣壽司郎日前發生有民眾攜帶「守宮」到店用餐，並且還將守宮放在醬料碟上打開拍照的誇張行徑，引起社會的熱烈討論。壽司郎27日也發布最新公告，表示「該消費者已經向本公司致歉」，但是也表示「然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟」

日前在網路社群平台Dcard網友發表文章，表示一名元智女大生前往壽司郎用餐，將寵物守宮放在醬料碟上，並備註「壽司胖胖包」。隨著消息曝光，立刻引起網友的熱烈討論。除了壽司郎在第一時間發布公告之外，包括衛生局與元大校方也陸續發布聲明。

壽司郎在6月27日，也再度發布最新聲明稿，指出有關日前有消費者私自將其所飼養之寵物帶至餐廳內，並有不當之用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。

公告中也表示，該消費者已經向本公司致歉。然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

台灣壽司郎在未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，謝謝各位的關心。