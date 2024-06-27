快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

「守宮放醬碟」女大生道歉也沒用！壽司郎：提民事訴訟

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
元智大學女大生日前將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。圖／取自Dcard
元智大學女大生日前將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。圖／取自Dcard

台灣壽司郎日前發生有民眾攜帶「守宮」到店用餐，並且還將守宮放在醬料碟上打開拍照的誇張行徑，引起社會的熱烈討論。壽司郎27日也發布最新公告，表示「該消費者已經向本公司致歉」，但是也表示「然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟」

日前在網路社群平台Dcard網友發表文章，表示一名元智女大生前往壽司郎用餐，將寵物守宮放在醬料碟上，並備註「壽司胖胖包」。隨著消息曝光，立刻引起網友的熱烈討論。除了壽司郎在第一時間發布公告之外，包括衛生局與元大校方也陸續發布聲明。

壽司郎在6月27日，也再度發布最新聲明稿，指出有關日前有消費者私自將其所飼養之寵物帶至餐廳內，並有不當之用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。

公告中也表示，該消費者已經向本公司致歉。然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

台灣壽司郎在未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，謝謝各位的關心。

壽司郎 守宮 消費者

延伸閱讀

守宮放醬料盤女大生道歉 壽司郎為1原因：仍將提起民事訴訟

守宮放壽司盤不罰女大生、罰業者 桃市府衛生局曝原因

壽司郎喊告！女大生寵物守宮放醬料碟 元智大學3點聲明回應

沒水準！私帶寵物放醬料盤惹眾怒　壽司郎發聲明了

相關新聞

守宮放醬料盤女大生道歉 壽司郎為1原因：仍將提起民事訴訟

一名元智大學女學生日前將寵物守宮放在壽司郎的醬料盤，引起網友撻伐，台灣壽司郎喊告，各分店全面消毒。台灣壽司郎今天發聲明表...

未來1周高溫炎熱+午後雷陣雨 注意冰雹、雷擊劇烈天氣

未來1周主要還是受到太平洋高壓影響，高雄市「高雄燈塔」測站上午9時52分出現37.5度高溫。中央氣象署預報員林伯東表示，...

用路人注意！併排臨停等8項微罪限縮檢舉6月30日起施行

總統府上月發布總統令修正《道路交通管理處罰條例》，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，...

會巴頭的台灣藍鵲變「衣架小偷」專用白色築巢 網大讚：懂鋼骨結構了

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「台灣藍鵲，最佳創意建築師」。從照片中可見，台灣藍鵲在樹上用「衣架」築巢，照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「衣架小偷！」

「守宮放醬碟」女大生道歉也沒用！壽司郎：提民事訴訟

台灣壽司郎日前發生有民眾攜帶「守宮」到店用餐，並且還將守宮放在醬料碟上打開拍照的誇張行徑，引起社會的熱烈討論。壽司郎27...

有犬隻接觸史 彰縣母女就醫發現感染犬巴斯德菌

彰化縣彭姓女童日前發燒由母親陪同就醫，母女檢查發現都感染「犬巴斯德菌」，經醫師詢問得知2人近期都有犬隻接觸史，醫師提醒與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。