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守宮放醬料盤女大生道歉 壽司郎為1原因：仍將提起民事訴訟

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
元智大學女大生日前將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上，引發批評。圖／取自Dcard
元智大學女大生日前將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上，引發批評。圖／取自Dcard

一名元智大學女學生日前將寵物守宮放在壽司郎的醬料盤，引起網友撻伐，台灣壽司郎喊告，各分店全面消毒。台灣壽司郎今天發聲明表示，雖然該名消費者已經道歉，「然而該行為有錯，本公司仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性」。

台灣壽司郎的聲明表示，有關日前有消費者私自將其所飼養之寵物帶至餐廳內，並有不當之用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。該消費者已經向台灣壽司郎致歉。然而該行為有錯，台灣壽司郎仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

台灣壽司郎說，未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，「謝謝各位的關心」。

台灣壽司郎聲明表示，該消費者已經向台灣壽司郎致歉。然而該行為有錯，台灣壽司郎仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性。圖／取自「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專
台灣壽司郎聲明表示，該消費者已經向台灣壽司郎致歉。然而該行為有錯，台灣壽司郎仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性。圖／取自「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專

壽司郎 寵物 消費者

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