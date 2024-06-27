有犬隻接觸史 彰縣母女就醫發現感染犬巴斯德菌

彰化縣彭姓女童日前發燒由母親陪同就醫，母女檢查發現都感染「犬巴斯德菌」，經醫師詢問得知2人近期都有犬隻接觸史，醫師提醒與寵物接觸應養成良好衛生習慣，有不明感染應就醫。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，彭姓女童日前因發燒在母親陪同下到醫院急診就醫，入院當天檢驗除罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）合併黴漿菌感染及左側篩竇鼻竇炎，尿液檢查還發現有泌尿道感染，經檢驗感染「犬巴斯德菌」。不只女童感染，連女童的母親也感染犬巴斯德菌，一同接受抗生素治療10天才康復出院。

烏日林新醫院過敏免疫科主任暨小兒科醫師賴永清指出，彭姓女童的尿液混濁有異味，經檢驗出有泌尿道感染，隨後尿液培養3日發現感染「犬巴斯德菌」，由於彭母尿液檢查同樣培養出犬巴斯德菌，醫師一問才得知這對母女近期都有犬隻接觸史。

賴永清說，感染犬巴斯德菌高危險群多為免疫功能低下者，雖2名患者並無免疫功能不全，屬於機會感染，感染犬巴斯德菌同時會有泌尿道感染，常見有發燒、頻尿、排尿灼熱、排尿疼痛等症狀，如果都沒有接受治療，恐會引起腎盂腎炎，最嚴重會導致敗血症及死亡。

賴永清提到，犬巴斯德菌為人畜共通傳染的病原體，主要寄生在貓狗禽類、嚙齒動物的口腔齒齦部、鼻咽呼吸道及腸胃道，臨床上較少發現傳播給人類，但人類會感染通常是因為被動物抓傷、咬傷或親密接觸，引起傷口或軟組織感染。

他提醒，飼養寵物的風氣也日漸提升，相對動物病原性傳染給人類的機率也大幅提升，如果是免疫力不全者要特別小心，避免跟寵物過度接觸及養成良好的衛生習慣，若是出現不明原因感染，人畜共通傳染病可能性應當加以考慮，並就醫檢查。