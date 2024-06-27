快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

有犬隻接觸史 彰縣母女就醫發現感染犬巴斯德菌

中央社／ 台中27日電

彰化縣彭姓女童日前發燒由母親陪同就醫，母女檢查發現都感染「犬巴斯德菌」，經醫師詢問得知2人近期都有犬隻接觸史，醫師提醒與寵物接觸應養成良好衛生習慣，有不明感染應就醫。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，彭姓女童日前因發燒在母親陪同下到醫院急診就醫，入院當天檢驗除罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）合併黴漿菌感染及左側篩竇鼻竇炎，尿液檢查還發現有泌尿道感染，經檢驗感染「犬巴斯德菌」。不只女童感染，連女童的母親也感染犬巴斯德菌，一同接受抗生素治療10天才康復出院。

烏日林新醫院過敏免疫科主任暨小兒科醫師賴永清指出，彭姓女童的尿液混濁有異味，經檢驗出有泌尿道感染，隨後尿液培養3日發現感染「犬巴斯德菌」，由於彭母尿液檢查同樣培養出犬巴斯德菌，醫師一問才得知這對母女近期都有犬隻接觸史。

賴永清說，感染犬巴斯德菌高危險群多為免疫功能低下者，雖2名患者並無免疫功能不全，屬於機會感染，感染犬巴斯德菌同時會有泌尿道感染，常見有發燒、頻尿、排尿灼熱、排尿疼痛等症狀，如果都沒有接受治療，恐會引起腎盂腎炎，最嚴重會導致敗血症及死亡。

賴永清提到，犬巴斯德菌為人畜共通傳染的病原體，主要寄生在貓狗禽類、嚙齒動物的口腔齒齦部、鼻咽呼吸道及腸胃道，臨床上較少發現傳播給人類，但人類會感染通常是因為被動物抓傷、咬傷或親密接觸，引起傷口或軟組織感染。

他提醒，飼養寵物的風氣也日漸提升，相對動物病原性傳染給人類的機率也大幅提升，如果是免疫力不全者要特別小心，避免跟寵物過度接觸及養成良好的衛生習慣，若是出現不明原因感染，人畜共通傳染病可能性應當加以考慮，並就醫檢查。

寵物 母親 醫師

延伸閱讀

帥哥美女配！彰縣消防形象大使好閃 民眾爭相合照

彰縣加碼13多萬元商品禮券 環保志義工今競賽志在必得

中東皇室投資豪華五星級酒店 中部規模最大酒店插旗台中烏日

5個月大女嬰被留在家中1小時 寵物犬疑太餓咬死小主人…父母涉過失殺人

相關新聞

守宮放醬料盤女大生道歉 壽司郎為1原因：仍將提起民事訴訟

一名元智大學女學生日前將寵物守宮放在壽司郎的醬料盤，引起網友撻伐，台灣壽司郎喊告，各分店全面消毒。台灣壽司郎今天發聲明表...

未來1周高溫炎熱+午後雷陣雨 注意冰雹、雷擊劇烈天氣

未來1周主要還是受到太平洋高壓影響，高雄市「高雄燈塔」測站上午9時52分出現37.5度高溫。中央氣象署預報員林伯東表示，...

用路人注意！併排臨停等8項微罪限縮檢舉6月30日起施行

總統府上月發布總統令修正《道路交通管理處罰條例》，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，...

會巴頭的台灣藍鵲變「衣架小偷」專用白色築巢 網大讚：懂鋼骨結構了

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「台灣藍鵲，最佳創意建築師」。從照片中可見，台灣藍鵲在樹上用「衣架」築巢，照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「衣架小偷！」

「守宮放醬碟」女大生道歉也沒用！壽司郎：提民事訴訟

台灣壽司郎日前發生有民眾攜帶「守宮」到店用餐，並且還將守宮放在醬料碟上打開拍照的誇張行徑，引起社會的熱烈討論。壽司郎27...

有犬隻接觸史 彰縣母女就醫發現感染犬巴斯德菌

彰化縣彭姓女童日前發燒由母親陪同就醫，母女檢查發現都感染「犬巴斯德菌」，經醫師詢問得知2人近期都有犬隻接觸史，醫師提醒與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。