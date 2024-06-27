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8成肝癌病毒引起 全台5成患者不知自己有C肝

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
簡榮南說，肝臟沒有神經，許多5、60歲民眾自覺身體硬朗，無須檢查，但肝硬化並無症狀，若沒有長期接受BC肝醫療追蹤，當出現腹水、吐血等症狀時，都已是肝癌末期，存活時間僅3至6個月，且7至8成的肝癌患者是因為病毒引起。本報資料照片
簡榮南說，肝臟沒有神經，許多5、60歲民眾自覺身體硬朗，無須檢查，但肝硬化並無症狀，若沒有長期接受BC肝醫療追蹤，當出現腹水、吐血等症狀時，都已是肝癌末期，存活時間僅3至6個月，且7至8成的肝癌患者是因為病毒引起。本報資料照片

台灣目標2025年消滅C肝，要提早WHO（世界衛生組織）目標2030年消滅C肝5年。不過，醫師表示，台灣仍有4成B肝、5成C肝患者「不知道自己帶原」，且肝癌的成因有8成都是因病毒導致，等到有症狀後多為末期肝癌，存活時間僅3至6個月，呼籲45至79歲民眾踴躍接受終身一次免費BC肝篩檢。

台灣消滅C肝的進度在全球屬於前段班，更目標提早5年消除C肝，全台C肝口服抗病毒藥物治療人數目前超過16萬5000人，預估明年底可治癒18萬人。

衛福部BC肝辦公室臨床醫療組召集人、林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師簡榮南表示，台灣濁水溪以南的C肝高盛行縣市有卓越的防治成果，除了優等生的彰化縣之外，雲嘉南、高雄與屏東也都有耀眼成績。濁水溪以北的縣市則有待急起直追，如雙北、基隆與桃竹苗。目前以人口數最多的新北市防治行動最為積極。

「4成B肝患者、5成C肝患者不知道自己罹病。」簡榮南說，肝臟沒有神經，許多5、60歲民眾自覺身體硬朗，無須檢查，但肝硬化並無症狀，若沒有長期接受BC肝醫療追蹤，當出現腹水、吐血等症狀時，都已是肝癌末期，存活時間僅3至6個月，且7至8成的肝癌患者是因為病毒引起，BC肝防治需要民眾自主接受篩檢。

同時，也有2個次族群要特別注意BC肝。簡榮南指出，糖尿病、慢性腎病患者比一般人多2倍機會罹患C型肝炎，因此國健署有糖腎共照網，希望透過共病篩檢若能控制C肝的話，糖尿病、慢性腎病就更好控制。

簡榮南說，C肝病毒會引起胰島素抗性，讓血糖、脂肪代謝受到影響，導致民眾走入代謝症候群，若不治療C肝，不但有肝硬化、肝癌的風險，原本的疾病還會加速惡化，因此這類病人更應全面篩檢、積極治療。

簡榮南說，C肝全口服新藥只需服藥8至12周，治癒率高達98%，20萬藥費全由健保給付。呼籲45至79歲民眾踴躍接受接受終身一次免費BC肝篩檢，原住民朋友則提前至40歲進行；而政策方面，C肝篩檢與治療去年納入醫院評鑑試評條文，鼓勵醫學中心篩出病患治療，期待擴及區域醫院、地區醫院，同時將糖尿病、腎臟病及高血脂病患的全篩全治納入政策追蹤，以在2025年壓線達標。

C肝 患者 肝癌

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