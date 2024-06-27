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老翁餐廳外高燒昏厥 泌尿道感染主因竟是大腸破洞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院李彥志醫師提醒，攝取足量膳食纖維，養成規律運動及排便習慣，才能保有才能保有健康腸道。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院李彥志醫師提醒，攝取足量膳食纖維，養成規律運動及排便習慣，才能保有才能保有健康腸道。圖／光田醫院提供

一名70歲老翁和家人用餐時，在餐廳外透氣時因高燒暈倒，急送醫院檢查發現，老翁尿液中白血球指數相當高，後經光田綜合醫院醫療副院長暨腎臟內科醫師張家築，及大腸直腸外科李彥志醫師診斷發現，電腦斷層中看到老翁的膀胱壁存有氣體外，膀胱壁也肥厚，顯見大腸與膀胱間已形成「大腸膀胱廔管」，導致大腸桿菌順著管道流進膀胱，致泌尿道反覆感染。

確定老翁反覆泌尿道感染的主因為大腸膀胱廔管後，光田綜合醫院大腸直腸外科李彥志醫師即調整治療方案，針對病因診療。

回顧老翁病史，發現過去兩年中，雖已有大腸憩室（腸道表面的囊袋），但無表現出症狀，老翁自訴生活經驗，李彥志醫師推測老翁可能存有飲食習慣不佳、排便狀態不順暢等問題。

李彥志醫師發現，老翁的大腸憩室卡許多糞石，恐因此導致發炎形成廔管，健康的大腸表面應該是光滑的，但如長期吸菸、年齡增長、運動量不足、腸內壓力增加或膳食纖維攝取不足等原因，易形成憩室並發展成嚴重的炎症感染，甚至與膀胱形成廔管，排出「糞尿」。

李彥志醫師表示，無症狀的大腸憩室症常常容易被忽略，只有在發炎、膿瘍引發嚴重併發症時才會被察覺。查出根本病因後，老翁除大腸膀胱廔管外，還引起後腹腔膿瘍，沾黏情況嚴重，綜合考量下，李彥志醫師依過往執刀經驗判斷，當機立斷切除大腸憩室發炎腸段、引流膿瘍、移除廔管、修補膀胱並吻合腸道。

術後一周老翁尿液已恢復清澈狀態，現返家休養，需固定回診追蹤並注意生活習慣；光田綜合醫院李彥志醫師提醒，現在美食雖多但仍要攝取足量蔬果，多補充水分，確保腸道能獲得充足膳食纖維，使順暢排便，才不易形成大腸憩室炎等症狀。

預防大腸憩室症及相關併發症的關鍵，在保持大腸健康。攝取足夠膳食纖維、定期運動、養成規律排便習慣，避免久坐和便秘；如出現持續性的腹痛、便秘或排便習慣改變等症狀，應及時就醫檢查。

生活習慣 醫師

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