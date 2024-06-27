未來1周高溫炎熱+午後雷陣雨 注意冰雹、雷擊劇烈天氣
未來1周主要還是受到太平洋高壓影響，高雄市「高雄燈塔」測站上午9時52分出現37.5度高溫。中央氣象署預報員林伯東表示，雖然太平洋高壓的勢力消消長長，但是對台灣是相對穩定的天氣，各地容易發生高溫情形，要特別留意高溫炎熱的天氣。
林伯東表示，中國華中到日本有鋒面系統，菲律賓也有熱帶雲系在發展當中。台灣受到太平洋高壓影響，上空沒有比較明顯的雲層，各地天氣晴朗無雲，下午因為天氣炎熱，容易有熱對流發展；雖然南邊有低壓系統在發展，未來1周沒看到它發展起來的訊號。
今天下午山區、近山區平地容易出現午後雷陣雨，林伯東表示，有時雨比較急、比較大，到晚上就會消失。東南部今天偏向高壓西南側，所以是東南風，所以迎風面東南部、恆春半島晚上還是有零星降雨發生。
未來1周天氣部分，林伯東表示，大致上多雲到晴，但是午後雷雨狀況可能會隨風向改變而稍微不同。各地山區未來1周容易出現午後雷陣雨，昨天南投出現冰雹現象，午後對流驟雨可能造成強陣風、雷擊、冰雹等劇烈天氣。這幾天比較偏向東南風、南風到西南風，預估中部以北明天到下周一容易出現午後雷陣雨，甚至宜蘭、花蓮也容易出現午後雷陣雨。
溫度趨勢，林伯東表示，未來1周高溫炎熱，夜晚低溫26度以上，白天高溫33、34度以上。特別是今天太平洋高壓勢力比較強，西半部今天都容易出現高溫36度以上情形，南部內陸有機會出現37度以上。
林伯東表示，明天到下周一太平洋高壓勢力減弱一些些，各地高溫略降1、2度，感受上還是相當炎熱。下周二、周三雖然各地沒有出現36度以上高溫，依然炎熱。周日因為吹西南風，所以台東可能會有焚風發生機率，可能出現36度以上高溫。
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。
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