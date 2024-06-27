用路人注意！併排臨停等8項微罪限縮檢舉6月30日起施行

總統府上月發布總統令修正《道路交通管理處罰條例》，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，警方取締仍可開罰。另外，違規記點限縮為需由當場警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等。交通部今表示，此修正案確定於6月30日起生效施行。

立法院5月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，總統府上月底公布總統令，8項微罪不開放檢舉，包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。

另有5項交通微罪經討論仍維持開放民眾檢舉，包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；於身心障礙專用停車位違規停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車；不依順行方向臨時停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。

此外，違規記點限縮為需由當場警察攔檢，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等。另外，違規記點達6點者，1年可申請1次自費講習、扣抵2點的規定，修正為1年可自費講習2次、扣抵4點。

交通部今表示，配合裁罰細則和道安講習辦法等子法預告修正已報請行政院核定，依照原規劃確定於6月30日生效上路。