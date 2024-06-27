1.2萬農業移工員額估年底用罄 農業部再爭取8000人

農村人口老化嚴重，農業移工目前員額為1.2萬名。農業部長陳駿季今天說，初估1.2萬員額將在今年年底全數用罄，農業部將提案向勞動部爭取新增8000名員額。

農業部今在立院經濟委員會進行「農業移工政策改善措施」報告。陳駿季指出，截至今年5月底止，農業外籍移工累計核定6491件，經勞動部核定實際引進人數為8505人，開放的1.2萬名員額中，已引進人數占逾7成。

他進一步說，去年6月，因農業移工大幅放寬雇主資格，包含新增作物、提高核配比等，引進人數明顯增加，據農業部初估，1.2萬名的農業移工員額將在今年底全數用罄，已經在19日邀請產業單位召開工作會議，後續將依產業發展及農業人力需求，向勞動部提案申請增加開放農糧及畜牧產業農業移工員額，預計再爭取8000人。

除此，農業部也預計推動外籍移工跨區調派試辦計畫。陳駿季說，現行外展受限跨區人力調派會衍生高昂的交通、住宿費用，目前多僅限於特定範圍派工，導致部分地區容易產生大量季節性缺工，人力也難以跨區支援，因此農業部規畫「促進跨區外展農務服務試辦計畫」，輔導現有外展機構以20名移工成立調度工班，試辦期間，以中南部果樹產業採收及套袋等工作為主，由政府主導跨區調派，發展更彈性、機動性高的人力調度制度。

就鬆綁雇主資格部分，農業部也已經研擬出4項建議方案，包含新增開放「草皮」、「芽菜」作物別，以及調降「水稻育苗」、「食用蕈菇」經營門檻等，後續將循程序向勞動部申請調整相關規範；核配比部分，也考量農牧場家數持續成長， 大規模農場重要性提升，且規模較大經營場域所需人力較一般自然人農牧戶更甚，未來也將向勞動部建議10 人以下事業單位核配比，由原35%增加至本、外勞 1:1，與一般農民、 農民團體相同。