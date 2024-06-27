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台鐵7月起可用手機「嗶」進站了！下載App還可線上加值

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵7月1日起全面開通悠遊付App「嗶乘車」服務，使用Android版本6.0 （含）以上手機的旅客不用拿錢包，透過悠遊付App就能用手機就能「嗶」進站。本報資料照
台鐵7月1日起全面開通悠遊付App「嗶乘車」服務，使用Android版本6.0 （含）以上手機的旅客不用拿錢包，透過悠遊付App就能用手機就能「嗶」進站。本報資料照

台鐵公司表示，為提升服務品質及便利性，7月1日起全面開通悠遊付App「嗶乘車」服務，使用Android版本6.0 （含）以上手機的旅客不用拿錢包，透過悠遊付App就能用手機就能「嗶」進站，並可線上進行加值。

台鐵公司指出，悠遊卡公司所開發的「悠遊付」App，讓民眾可以手機一嗶就乘車，「悠遊付」目前開放具備NFC功能的Android手機，旅客使用Android版本6.0 （含）以上的手機，透過下載悠遊付App，並於7月1日0時起更新App版本至3.0.98，開啟嗶乘車功能，就能感應進出閘門，節省購票時間，並可透過手機線上方式進行加值。

台鐵公司表示，此次嗶乘車服務的推出，是邁向智慧交通與數位轉型的重要一步。未來將透過持續不斷優化服務，滿足乘客多元化的需求，為乘客提供更便捷、高效的乘車體驗。

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