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《Pokémon Sleep》下載突破2千萬次 限時登入送豪華大禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
上線不到1年，《Pokémon Sleep》即達成全球累計下載數突破2,000萬次的紀錄。圖／株式會社寶可夢提供
上線不到1年，《Pokémon Sleep》即達成全球累計下載數突破2,000萬次的紀錄。圖／株式會社寶可夢提供

療癒系睡眠養成遊戲《Pokémon Sleep》，正式上線不到1年，就宣布達成iOS、Android雙平台全球累計下載數突破2,000萬次的好消息！為慶祝這個里程碑，遊戲將自即日起發放2,000萬次下載紀念禮物

即日起至8月26日12:00期間只要登入遊戲，即可由遊戲內選單右上方的禮物盒圖示領取禮物，禮物內容超豐富，包括睡眠點數×1,000、主技能種子×1、夢之塊M×1、寶可沙布蕾×5。「主技能種子」是能讓寶可夢的主技能等級提升1級的神奇種子。寶可夢的主技能等級上升後，牠們就會更有效率地協助您，讓您更加容易培育卡比獸。

如果打開沒看到禮物，請在重新啟動應用程式後確認禮物盒。禮物盒內的禮物領取期限為90天，超過領取期限的禮物會被自動刪除，敬請把握這個機會培育幫手寶可夢，多多研究寶可夢的睡姿。

為慶祝《Pokémon Sleep》全球累計下載數突破2,000萬次，登入遊戲即可獲取紀念禮物。圖／株式會社寶可夢提供
為慶祝《Pokémon Sleep》全球累計下載數突破2,000萬次，登入遊戲即可獲取紀念禮物。圖／株式會社寶可夢提供

寶可夢 睡眠 禮物

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