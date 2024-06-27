《Pokémon Sleep》下載突破2千萬次 限時登入送豪華大禮包

療癒系睡眠養成遊戲《Pokémon Sleep》，正式上線不到1年，就宣布達成iOS、Android雙平台全球累計下載數突破2,000萬次的好消息！為慶祝這個里程碑，遊戲將自即日起發放2,000萬次下載紀念禮物。

即日起至8月26日12:00期間只要登入遊戲，即可由遊戲內選單右上方的禮物盒圖示領取禮物，禮物內容超豐富，包括睡眠點數×1,000、主技能種子×1、夢之塊M×1、寶可沙布蕾×5。「主技能種子」是能讓寶可夢的主技能等級提升1級的神奇種子。寶可夢的主技能等級上升後，牠們就會更有效率地協助您，讓您更加容易培育卡比獸。