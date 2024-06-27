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超思進口蛋疑雲 農業部長陳駿季：已移請檢調調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部部長陳駿季今早於立院受訪表示，超思進口蛋疑雲，已移請檢調調查。記者葉冠妤/攝影
農業部部長陳駿季今早於立院受訪表示，超思進口蛋疑雲，已移請檢調調查。記者葉冠妤/攝影

超思進口雞蛋風波又起。有立委質疑取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司。農業部長陳駿季今早於立院受訪表示，兩家公司之間是私法人關係，農業部僅有行政督導權力，因此已移請檢調調查，未來也會尊重調查結果。

陳駿季說，進口雞蛋爭議迄今，自己未被檢調約談過，對於近日爆出取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但中央畜產會付款對象卻是超思公司，他強調，畜產會是採貨到付款，拿到蛋、也驗收蛋後，後續依請款發票付錢，至於亮采跟超思是屬於私法人關係，以農業部角色而言也相當關注，因此已移請檢調調查。

陳駿季說，他之前就強調過，當時買進口雞蛋有緊急性、必須性，超思有能力買到蛋，也如期提供蛋，資本額部分不是農業部必須要關切的。但對於外界質疑超思合約問題，他特別澄清，超思的合約是112年專案雞蛋進口，111年則是用買斷方式，沒簽合約，立委質詢111年部分，是畜產會跟另外一家貿易商（亮采）簽署，絕對沒有超思一下有合約一下沒合約，這是外界對於年度的誤解。

他也說，農業部的行政權力為督導，在沒有任何證據前不能妄自揣測就對外宣布，所以移請檢調調查，未來也會尊重調查結果。由於超思事件發生時，畜產會董事長為林聰賢，陳駿季僅說，畜產會是執行採購細節，目前沒辦法明確確認相關關聯性，交由檢調釐清。

農業部昨坦承畜產會111年進口雞蛋一案，在「冷藏倉儲租金和運費」未依採購法作業，農業部將向畜產會主動追回超過50%的補助款項。陳駿季也解釋，農業部在行政調查過程曾詢問過畜產會同仁，畜產會誤以為雞蛋進來以後，包括後面的倉儲、運費，看起來是同一個包案， 所以不適用政府採購法，因畜產會是財團法人，若使用的自有資金，沒有領政府補助款，這問題就不會發生，現在農業部會追回補助款項。

對於專案進口蛋成為國會改革法生效後在野黨團的首起調查事項，陳駿季說，基於權力分立原則，依據憲法機制，政府相關單位若有任何舞弊，應循監察、司法單位做調查 ，他堅持用這樣方式處理問題。

畜產會 超思 農業部

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