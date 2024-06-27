解抗生素抗藥性、感染科雙危機 健保署推感染管制品質提升計畫

由於抗藥菌抗藥性提升，衛福部健保署自6月推出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」，署長石崇良表示，在健保醫院總額部分撥專款2.25億元，從醫院端、醫師端等給獎勵，希望控制抗生素抗藥性，其中感染科醫師值性評估費每次可有1000點。

根據疾管署統計，2014年至去年第三季中，甲氧西林抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）、碳青黴烯類抗藥性（CRKP）、碳青黴烯類抗藥性綠膿桿菌（CRPA）、萬古黴素抗藥性腸球菌（VRE）、青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）等5種多重抗藥菌百分比在醫學中心、區域醫院中，除了MRSA呈下降趨勢外，其餘抗生素抗藥性都在上升。

感染症醫學會考量細菌抗藥性增加，缺乏抗生素藥物，使得病人住院天數及醫療費用增加，因此建議健保制度導入抗生素管理，以獎勵措施鼓勵醫院加強抗生素合理使用。經過年初專家會議溝通，健保署在3月共擬會議通過，並在5月底公告計畫，6月1日正式生效。

石崇良表示，若個案感染細菌經培養卻認為多重抗藥性菌株，包含嚴重敗血症、困難治療照護處置、免疫不全病人等，必須要經感染科醫師評估後導入適當照顧模式、藥物選擇，一次給予1000點。另，針對醫院感染管制品質也會給予獎勵，同時規定獎勵必須分配一定比例給感染管制相關醫事人員，協助醫院攬才，避免感染科缺人的窘境。