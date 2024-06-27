快訊

2024流感新冠疫苗懶人包／流感可能與新冠共同流行！10月雙疫苗開打時程及對象整理

首例！陸女日本奔馳騎乘「電動行李箱」遭取締 違反「這規定」讓她傻眼

NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

解抗生素抗藥性、感染科雙危機 健保署推感染管制品質提升計畫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
針對感染科醫師缺人以及抗生素抗藥性問題，衛福部健保署自6月推出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」。本報資料照片
針對感染科醫師缺人以及抗生素抗藥性問題，衛福部健保署自6月推出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」。本報資料照片

由於抗藥菌抗藥性提升，衛福部健保署自6月推出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」，署長石崇良表示，在健保醫院總額部分撥專款2.25億元，從醫院端、醫師端等給獎勵，希望控制抗生素抗藥性，其中感染科醫師值性評估費每次可有1000點。

根據疾管署統計，2014年至去年第三季中，甲氧西林抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）、碳青黴烯類抗藥性（CRKP）、碳青黴烯類抗藥性綠膿桿菌（CRPA）、萬古黴素抗藥性腸球菌（VRE）、青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）等5種多重抗藥菌百分比在醫學中心、區域醫院中，除了MRSA呈下降趨勢外，其餘抗生素抗藥性都在上升。

感染症醫學會考量細菌抗藥性增加，缺乏抗生素藥物，使得病人住院天數及醫療費用增加，因此建議健保制度導入抗生素管理，以獎勵措施鼓勵醫院加強抗生素合理使用。經過年初專家會議溝通，健保署在3月共擬會議通過，並在5月底公告計畫，6月1日正式生效。

石崇良表示，若個案感染細菌經培養卻認為多重抗藥性菌株，包含嚴重敗血症、困難治療照護處置、免疫不全病人等，必須要經感染科醫師評估後導入適當照顧模式、藥物選擇，一次給予1000點。另，針對醫院感染管制品質也會給予獎勵，同時規定獎勵必須分配一定比例給感染管制相關醫事人員，協助醫院攬才，避免感染科缺人的窘境。

健保署 抗生素 醫師

延伸閱讀

預立醫療照護諮商健保給付 4大對象7/1起適用

健保署建自費醫材核准、核價平台 石崇良：年底前試辦

健保費率上限6%阻礙永續？ 石崇良：不打開不太可能

石崇良：保障點值入法會有爭議 實務面著手改革

相關新聞

北部「都市熱島」現象 成大學者示警：每年都是餘生最涼夏天

6月下旬全台溫度飆升，中央氣象署發布多個縣市高溫資訊，學者示警，不只氣候變遷因素，「都市熱島」現象，讓大台北盆地不容易散...

會巴頭的台灣藍鵲變「衣架小偷」專用白色築巢 網大讚：懂鋼骨結構了

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「台灣藍鵲，最佳創意建築師」。從照片中可見，台灣藍鵲在樹上用「衣架」築巢，照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「衣架小偷！」

中正一副分局長染「肺炎鏈球菌」搶救！醫曝肺炎患者增的關鍵原因

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬23日晚上在家中急性氣喘發作，從鬼門關前走一遭，警方指初步檢測為「肺炎鏈球菌」造成急性...

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

現在天氣炎熱，平時在外購買冷藏、冷凍食品，總是會擔心是不是還沒到家，就可能在半路上融化。許多人為了防止這樣的狀況，就會利用保冷袋來減緩退冰速度。最近還有日本業者發現，若是多套幾層保冷袋，防止解凍的效果更好。

超思進口蛋疑雲 農業部長陳駿季：已移請檢調調查

超思進口雞蛋風波又起。有立委質疑取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司。農業部長陳駿...

解抗生素抗藥性、感染科雙危機 健保署推感染管制品質提升計畫

由於抗藥菌抗藥性提升，衛福部健保署自6月推出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」，署長石崇良表示，在健保醫院總額部分撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。