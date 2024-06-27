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會巴頭的台灣藍鵲變「衣架小偷」專用白色築巢 網大讚：懂鋼骨結構了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友「尹矞雲」授權使用。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
網友「尹矞雲」授權使用。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「台灣藍鵲，最佳創意建築師」。從照片中可見，台灣藍鵲在樹上用「衣架」築巢，照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「衣架小偷！」

每年4到7月是俗稱長尾山娘保育類台灣藍鵲的繁殖旺季，牠們有一襲華麗的長尾羽，習性凶悍、有攻擊性，為了護巢常常會飛撲民眾，民眾經過巢下要小心。

原PO表示，他看見附近有一對台灣藍鵲在樹上築巢，仔細一瞧，見牠用來蓋窩的材料不是一般樹枝，而是家用衣架，讓他感到非常驚奇，讚稱「最佳創意建築師」。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「真是藝術品」、「建築大師」、「很厲害欸，很會勾來勾去」、「防禦力點滿的窩」、「超強的護城」、「防禦鐵絲網」、「鋼骨結構，比較耐震」、「鋼骨結構，森林第一排」、「鳥類進化到會使用鋼骨結構了」、「我們見證了史上第一隻，智商進化成用鐵線編織巢築的鳥類」。

還有不少網友回應「牠是白色控耶」、「太出類拔萃的鳥兒，而且很有態度和品味，只挑同款式同顏色的衣架」、「只看過巢裡卡1、2支衣架的，這隻不只天才還執著白色」、「我覺得他很聰明，情有獨鍾挑衣架」、「這是哪戶人家的衣架被叼走了」、「阿姨很生氣，差點報警為什麼我衣架一直不見」、「難怪我家衣架越來越少」、「台灣藍鵲：我築的巢，是不是『架』勢十足啊」。

小偷 建築師 藍鵲 藝術品 衣架

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