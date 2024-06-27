中正一副分局長染「肺炎鏈球菌」搶救！醫曝肺炎患者增的關鍵原因

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近日天氣高溫炎熱，民眾常待在冷氣房，一旦走出冷氣房，溫差也大，容易造成呼吸道感染、發炎，肺炎、氣管炎、咳嗽等患者有增加的趨勢。高溫示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
近日天氣高溫炎熱，民眾常待在冷氣房，一旦走出冷氣房，溫差也大，容易造成呼吸道感染、發炎，肺炎、氣管炎、咳嗽等患者有增加的趨勢。高溫示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬23日晚上在家中急性氣喘發作，從鬼門關前走一遭，警方指初步檢測為「肺炎鏈球菌」造成急性氣喘發作。對此，台北市立陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰說，肺炎鏈球菌為社區型肺炎最主要的致病細菌之一，感染症狀並不典型，年輕患者常以發燒、咳嗽為主，但年長者卻少發燒、咳嗽，反而常出現喘，或是突然昏倒、昏厥、意識不清、精神變差等。

最近社區流行仍以新冠肺炎為主，蘇一峰說，此肺炎為病毒引起，但感染後將使身體免疫力降低，同時也會增加次發性的細菌感染，如肺炎鏈球菌、黴漿菌等而引發肺炎，不論是病毒或細菌引起的肺炎，均可能引發氣管緊縮、痙攣，併發氣喘症狀。目前肺炎鏈球菌疫苗可以提供保護，呼籲符合疫苗接種的年長者及慢性病患者應盡速接種。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙說，患者感染肺炎鏈球菌引起的急性氣喘症狀，而須使用葉克膜搶救，懷疑感染可能已有一段時間，但可能仍持續努力工作，忽略了相關症狀，造成ˋ急症危及的情形，臨床上如此嚴重患者並不多見，因此，需釐清真正的病因。

周百謙表示，最近午後大雨，導致溫差大，且民眾常待在冷氣房，一旦走出冷氣房，溫差也大，容易造成呼吸道感染、發炎，因此，肺炎、氣管炎、咳嗽等患者有增加的趨勢。他呼籲，出現畏寒、發燒、咳嗽、胸悶、胸痛，甚至是鼻竇炎、中耳炎等症狀，應提高警覺，提醒民眾平時應多注意自我健康，如果有不舒服症狀，應盡速治療。

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