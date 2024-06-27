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高雄36.5度高溫 18縣市今好熱 賈新興：防曬、補充水分

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

近日高溫炎熱，昨天高雄市的「高雄燈塔」測站更出現39.8度極端高溫。根據中央氣象署觀測資料，今天上午7時59分，高雄燈塔測站已出現36.5度高溫，其次為屏東縣「林邊」、新北市「五股」、桃園市「中大臨海站」測站33.4度高溫，離島的澎湖縣「畜試所澎湖」測站也出現32.9度高溫。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天依舊炎熱，上午7時10分就已經超過31度高溫，由於高溫悶熱，外出防曬、補充水分。

未來降雨趨勢，賈新興表示，明天午後，台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨，台南以南沿海、台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

他說，下周一午後，南投彰化以北、南部山區及宜蘭有零星短暫陣雨。下周二至下周三午後西半部有零星短暫雨。下周四午後，恆春半島及各地山區有零星短暫雨。下周五午後，台中以南有零星短暫雨。下周六午後，山區、台中以南及花東山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

屏東縣 高溫

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