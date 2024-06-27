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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

慎防熱傷害！ 上看38度高溫 明起2天降雨規模再度擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地有36度以上高溫發生機會，中南部內陸近山地區可能37-38度，外出務必防曬、多喝水，以免熱傷害。本報資料照片
各地有36度以上高溫發生機會，中南部內陸近山地區可能37-38度，外出務必防曬、多喝水，以免熱傷害。本報資料照片

昨天各地仍有午後雷陣雨，但整體降雨規模較過去幾天小一些。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天是近期太平洋高壓勢力最強的一天，環境風向維持東南風，迎風面東南部地區仍然有局部短暫陣雨，午後時段也還是會有熱對流雲系發展機會，但位置會比較限縮在山區附近，對平地的影響相對比較輕微，雨量也會是近期最少的一天。

溫度方面，歐宗學表示，整體天空中雲量較少，注意炎熱的氣溫，除了新竹市，各地有36度以上高溫發生機會，中南部內陸近山地區可能37-38度，外出務必防曬、多喝水，以免熱傷害。

歐宗學表示，明天太平洋高壓勢力開始減弱，環境風向也逐漸轉為偏南風，迎風面東南部、南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區仍維持午後局部雷陣雨天氣。降雨規模又會開始擴大，除了山區外，中北部、東半部部份平地也可能受影響，類似的天氣型態會持續到周六。

周日到下周一環境風向偏南至西南風，水氣較多，歐宗學表示，迎風面中南部地區偶有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，預估在早晚時段發生機會較高，另外午後在陸地上仍然有熱對流雲系發展，各地山區、中北部、東半部地區都有局部雷陣雨機會。沒有下雨的時候高溫炎熱，要做好熱傷害的防範措施。

歐宗學表示，下周太平洋高壓勢力有再度增強趨勢，環境風向逐漸轉為東南至偏東風，各地午後時段仍然有局部短暫雷陣雨，降雨熱區有往西半部偏移的趨勢，大台北、東半部平地受影響的程度或機會將逐漸降低。近期仍然沒有其他的天氣系統影響，持續留意高溫及午後雷陣雨。

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